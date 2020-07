Fuensanta entra en el mercado de los refrescos con gas

La compañía asturiana Fuensanta ha presentado este martes un nuevo producto, Fuensanta Plus+, un refresco elaborado y desarrollador por el departamento de I+D de la empresa tras dos años de desarrollo en el mantantial. La imagen de la marca es la surfista asturiana, Lucía Martiño.

El presidente de la compañía, José Luis Fernández Martín-Caro, ha destacado durante la presentación en el Hotel Castillo Bosque de la Zoreda que es una bebida "cien por cien saludable elaborada con todas las propiedades del agua de Fuensanta, minero-medicinal, con fruta y burbujas, que además lleva Vitamina C, no tiene calorías, ni azúcares añadidos, ni gluten ni grasas" y ha mostrado su convencimiento de que Fuensanta Plus+ "va a ser todo un éxito".

"Fuensanta Plus+ responde a la necesidad detectada de cuidar la salud de los consumidores sin renunciar al placer de tomar un refresco, tanto en los niños como en el resto de la población, manteniendo todo el sabor", apunta Martín-Caro.

Por su parte, la imagen de la campaña, Lucía Martiño, se ha sentido "totalmente identificada" con la nueva bebida ya que conjuga el disfrute de beber un refresco con que sea totalmente saludable. "Estoy además muy orgullosa de colaborar con Fuensanta ya que es una marca asturiana y yo siempre intento representar a Asturias en todos mis viajes con el Surf".

Fuensanta Plus+ se presenta en dos formatos, botellas de 0,4 litro y de 1 litro, cien por cien reciclables, y en dos sabores -naranja y limón-. "Con este refresco con gas la compañía aspira a posicionarse en el mercado de los refrescos y ganar cuota en el sector de las bebidas", sostiene Martín-Caro.