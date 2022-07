Foro critica la opacidad del Principado en el nuevo mapa de líneas de autobús

El secretario general y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este viernes la opacidad del Principado en torno a la reforma del mapa concesional de autobuses que prepara el Ministerio de Transportes y que, según ha advertido, podría perjudicar a las zonas rurales.



En rueda de prensa, Pumares ha admitido que el mapa concesional de servicio regular de autobuses "requería una reforma", pero ha lamentado que, a diferencia del resto de comunidades autónomas, el Principado no explique a la sociedad asturiana las consecuencias que tendrá en el diseño de las líneas.



El secretario general forista ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a "desclasificar" la información que el Gobierno de España le ha facilitado, al entender que su silencio puede deberse a que esta revisión del mapa concesional no beneficie a la comunidad, especialmente a las zonas rurales.



Pumares también se ha referido a la gratuidad que disfrutarán los usuarios de los trenes de cercanías de aquí a final de año, algo que ha valorado, si bien ha advertido de que los asturianos seguirán "sufriendo" una red que está "obsoleta" y que "pierde viajeros cada día que pasa".



El portavoz parlamentario ha considerado que la hoja de ruta del PSOE en materia ferroviaria consiste en el "empeoramiento del servicio, pocas inversiones, y utilizar la baja demanda como excusa para cerrar líneas ferroviarias", algo que a su juicio tiene como única solución "la asunción de competencias ferroviarias".



Además, Pumares ha cuestionado la regulación de los nuevos impuestos extraordinarios para la banca y las energéticas al afirmar que la prohibición de repercutir el gravamen a los precios finales o el coste de los servicios "no se lo cree nadie y es tomar a la ciudadanía por estúpida".