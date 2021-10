Foro confirma su apoyo a la oficialidad del bable, pero con condiciones

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha señalado este martes como un "compromiso irrenunciable" de su partido que la declaración de la oficialidad del asturiano debe basarse en la "voluntariedad" y no en la "imposición".



"Se trata de una cuestión de derechos, tratémosla como tal. Garanticemos a todo aquel que desee utilizarla ese derecho, respetemos a todo aquel que no quiera hacerlo", ha apuntado en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región.



Pumares ha demandado que se establezca en el Estatuto de Autonomía que la ley de uso que desarrolle la cooficialidad exija también para su aprobación los tres quintos de la Junta General que se requieren para su declaración, y que esa normativa respete el principio "irrenunciable" de la voluntariedad y la no imposición en ninguna esfera de la vida, incluyendo la vehicularidad de la llingua.



El dirigente de Foro ha defendido que la reforma del Estatuto haga que este texto sea "más inclusivo, más abierto y más actual", una alternativa a la pretensión del Principado "de recortar a la Cámara su capacidad de control con los Decretos-Ley".



"La reforma del Estatuto de Autonomía es importante. Es de vital importancia. Cuando la sociedad asturiana nos votó a los diputados de esta Junta General, sabía que este proceso se iba a producir, y nosotros ahora no podemos negarle la importancia que tiene", ha apuntado.



Pumares ha afirmado que un partido "autonomista y reformista", como Foro, no puede ser ajeno a la reforma de la norma institucional básica del Principado, un asunto que se toma "muy en serio" y para el que ha hecho los deberes.



"Limitarnos a decir que no sin más sería una pobre justificación de haberle pedido el voto a la sociedad asturiana para representarla en esta Cámara durante estos cuatro años. Casi tan pobre como haberle dicho que sí sin más, por cierto", ha puesto de manifiesto.



Pumares ha pedido a Barbón que, además del proceso estatutario, en esta misma Legislatura se acometa "esa gran reforma que necesita Asturias tras cuarenta años de camino que la han puesto a la cola del tren de las comunidades autónomas de España".



La oficialidad del asturiano cuenta con el apoyo de los diputados socialistas, de Podemos e IU, que suman 26 de los 27 votos necesarios para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que el voto de Pumares es decisivo para desequilibrar la balanza.

Barbón: Ahora nos toca a los demás ver si aceptamos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha valorado que Foro haya concretado cuáles son sus "requisitos claros" para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía, cuya aprobación depende del voto de su portavoz, Adrián Pumares, y ha dicho que a partir de ahora les tocará a PSOE, Podemos e IU "reflexionar" y ver si están dispuestos a aceptar dichas condiciones.



En su réplica a la intervención del portavoz de Foro, Adrián Pumares, en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, Barbón ha dicho que estos planteamientos "cambian por completo el marco del debate".



"A partir de ahora, somos nosotros los que tendremos que decidir si estamos dispuestos a aceptar estos requisitos", entre los que se encuentran la garantía de que la oficialidad estará basada en la voluntariedad y no en la imposición y que la futura ley de desarrollo requiera para su aprobación tres quintos de la Cámara.



Pumares también ha enmarcado en la reforma estatutaria la aprobación de una ley de impulso demográfico, la movilización de ayudas directas a la natalidad y la modificación del impuesto de sucesiones para bonificarlo hasta un millón de euros.



"Acaba de plantear requisitos claros para la reforma. Ahora nos corresponde al resto aceptar o no", ha dicho en su réplica Barbón.