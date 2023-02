Foro Asturias lanza 'Plan Asturias', una plataforma online para recoger propuestas de la ciudadanía

Foro Asturias ha dado este martes el pistoletazo de salida a la precampaña electoral en el Principado de Asturias con la presentación de 'Plan Asturias', una plataforma online que permitirá que cualquier persona pueda proponer acciones concretas y de mejora para Asturias, y geolocalizarlas en un mapa virtual.

El sistema ha sido presentado en un desayuno informativo por la presidenta del partido, Carmen Moriyón, el secretario general y candidato de Foro Asturias a la Presidencia del Principado, Adrián Pumares, y la Vicesecretaria de Coordinación Institucional, Emilia Calvo. Han dicho que es "la mayor estrategia de participación política nunca llevada a cabo en el Principado".

Se trata de un mecanismo de participación de la sociedad civil para la confección del programa electoral de Foro. "Queremos que sean los asturianos y asturianas quienes escriban el futuro de Asturias", explicó Adrián Pumares. Con el 'Plan Asturias', los candidatos de Foro Asturias realizarán más de un centenar de reuniones con la sociedad civil durante los próximos meses con el objetivo de confeccionar un documento de compromisos con el que la formación concurrirá a las próximas elecciones de mayo.

"Queremos que el programa electoral de Foro Asturias esté realizado 'mano a mano' con la sociedad asturiana, que sea una vía de acceso de los ciudadanos a la política y que recoja las aportaciones de todos para construir la Asturias del futuro. Queremos lograr así que sea el programa electoral más transparente, participativo y ambicioso de la historia del Principado de Asturias. Estamos seguros de que los proyectos más exitosos son los que parten de la iniciativa colectiva, del consenso y queremos empoderar a los asturianos y asturianas en ello", afirmó el candidato a la Presidencia de Foro.

Pumares ha insistido en que el programa electoral de Foro Asturias "no nace en los despachos de Madrid sino en los pueblos y ciudades de Asturias". Además de las reuniones presenciales por el territorio que mantendrán los candidatos de Foro Asturias, el partido refuerza el proceso participativo en las propuestas y se abre a cualquier persona a través de una aplicación móvil.

Con las aportaciones recibidas, Foro Asturias presentará el documento final, resultado del 'Plan Asturias', sobre la primera semana de mayo, como su programa electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Fuera de la presentación del programa, Foro Asturias considera que la propuesta de coalición lanzada por el PP para los comicios del 28 de mayo no era más que una oferta de "alianza por absorción" inaceptable, como cualquier acuerdo que meta en el mismo saco a Suma Principado, el nuevo partido creado en torno a la figura de Francisco-Álvarez Cascos. "El PP no puede estar buscando acuerdos con Álvarez-Cascos y con Foro a la vez. Es incompatible por una cuestión de principios", ha afirmado la presidenta de la formación regionalista y candidata a la Alcaldía de Gijón, Carmen Moriyón.



Pumares ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de establecer acuerdos tras los comicios, "por respeto a la ciudadanía", pero sí que ha puesto en duda que a Asturias le convenga la propuesta del PP de que se deje gobernar a la lista más votada si lo que se busca es un cambio. Pumares también tiene muy claro que va a ser muy difícil que Foro pueda alcanzar acuerdos con Vox porque ha demostrado que "no es un socio político fiable".



Tanto Pumares como Moriyón han defendido el acuerdo que el PP y Foro mantienen en el Congreso de los diputados, una coalición que consideran que ha sido provechosa y a la que, según han subrayado, serán leales hasta que finalice la legislatura. Para la líder del partido y candidata en Gijón, tras la crisis generada tras la etapa de Francisco Álvarez-Cascos, Foro logró levantarse y convertirse en un partido que no se arrodilla ante Madrid y que sabe "que los minoritarios a veces deciden, y deciden mucho".