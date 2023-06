Foro apoya el nombramiento de Cofiño, aunque reitera que descarta entrar al Gobierno

La sesión de constitución de la Junta General del Principado dio una pincelada de lo que puede ser la próxima legislatura, con un Gobierno todavía en ciernes y unos apoyos todavía sin negociar. La investidura de Adrián Barbón está garantizada. Lo que todavía está en duda es si afrontará el mandato en solitario con apoyos puntuales o si abrirá el Gobierno a la entrada de otras formaciones. La que tendría ahí preferencia sería Izquierda Unida, y eso es algo que ya negocian los dos partidos.

Este lunes, Adrián Pumares, diputado forista, ha votado a favor de la investidura de Juan Cofiño, un gesto que abre la puerta de par en par al entendimiento futuro con el PSOE. Barbón ha agradecido el apoyo, desvinculando las decisiones de Foro en la Junta de las que ha tomado en Gijón. Esa circunstancia, el acuerdo local con VOX ha sido señalada por Covadonga Tomé, diputada de Podemos.

El de Foro este lunes se trata de un apoyo puntual, que abre la vía a acuerdos futuros, pero que en ningún caso daría entrada a los foristas en el Gobierno, principalmente porque el propio Pumares lo descarta: "La opción de entrar en el Gobierno está absolutamente descartada. Hay suficientes discrepancias con el PSOE y con sus socios preferentes como para formar parte de ningún Gobierno". Aclara Pumares que Foro busca tener un papel estratégico: "Aspiramos a ser influyentes en esta legislatura y es lo que vamos a hacer. La aritmética parlamentaria es complicada pero sí que hace posible que Foro sea influyente y decisivo con su voto".

Los ojos del PSOE de cara a las negociaciones están puestos única y exclusivamente en Izquierda Unida. Podemos ha votado en blanco en las propuestas socialistas para la Mesa, como explicaba la diputada Covadonga Tomé: "Puesto que el PSOE no se ha sentado a hablar con nosotros de momento nos abstuvimos en sus propuestas". Aunque Barbón matizaba esas palabras minutos después: "Tomé no habló con nosotros porque no quiso. La respeto mucho y tengo buena relación con ella. Nosotros como partido me consta que convocamos una reunión y en esa reunión formaba parte Covadonga Tomé. Por lo que fuera disculpó su asistencia y dijo que no quería participar. No es que no se la ha querido invitar, es que no quiso venir".

Las cartas ya están puestas sobre la mesa. En ese distanciamiento entre PSOE y Podemos, es la propia Tomé la que manda un mensaje al PSOE a raíz del apoyo de Foro: "Puede ser un ensayo general de lo que quiere Barbón y el grupo socialista. Foro ha votado a favor de la presidencia del PSOE y puede que el PSOE quiera apoyarse estos cuatro años en Foro. Es algo que tienen que reflexionar. Gijón ya está dando algunas pistas de lo que puede aportar en Asturias la presencia de Vox y pactar con los socios de Vox nos parece un error". Una circunstancia, la de la formación de gobierno en Gijón que Foro ha desvinculado de su labor en la Junta. También parece que lo desvincula el propio Barbón, que mantiene la puerta abierta a posibles entendimientos con la formación forista: "Nuestra posición es contraria a lo que sucedió en Gijón. Desde el principio dijimos que Foro debe demostrar cual es el papel que quiere jugar en el debate político autonómico. Si va a formar parte del tripartito de las derechas también en sede parlamentaria o si prefiere tomar un rumbo propio diferenciado. Eso no me corresponde a mí. Lo único que puedo hacer es agradecerle el voto a favor".