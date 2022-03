La flota pesquera asturiana sopesa el amarre ante el alto precio del gasóleo

La flota pesquera asturiana sopesa amarrar las embarcaciones a puerto por el alto precio del gasóleo, tal como lo han hecho ya algunos puertos como Burela, y como aboga la Federación Nacional, ya que la rentabilidad económica del sector “va a brillar por su ausencia con estos valores”.



El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García, ha indicado este martes a Efe, que el precio del surtidor ha llegado a 1,10 euros el litro de gasóleo “y eso es mucho dinero para poder subsistir”, sobre todo, ante la previsión de que los precios sigan al alza, principalmente por la guerra de Ucrania.



García ha explicado que canalizan la medida de presión ante la Federación Nacional de Cofradías, que ya ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la preocupación del sector.



“Necesitamos un salvavidas para poder tener rentabilidad en nuestras empresas, que con estos precios no es posible”, ha declarado el patrón mayor de las cofradías asturianas, que ha pedido que se sustente de alguna manera la demasía del valor del gasoil, dado que el pescado no va a subir.



De mantenerse la situación, el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias se ha mostrado convencido de que la flota “va a parar por sí sola porque no va poder subsistir”. EFE