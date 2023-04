La Fiscalía eleva a tres años y medio la pena para Álvarez-Cascos tras recibir nueve cajas con documentación

La Fiscalía ha elevado de dos a tres años y medio la petición de pena para el ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, por un delito continuado de apropiación indebida al cargar gastos personales al que era su partido, Foro, tras la investigación abierta al recibir en enero nueve cajas con documentación sobre la causa.



El Ministerio Público ha incoado además nuevas diligencias de investigación procesal para determinar si del contenido de la documentación de estas cajas pueden derivarse nuevos delitos de apropiación, administración desleal o corrupción en los negocios.



En la modificación de su escrito de acusación, la Fiscalía considera también que el impulsor de Foro Asturias habría cargado a su patrimonio y para gastos personales 181.648 euros, frente a los 7.793 que había calculado inicialmente.



La Audiencia Provincial de Oviedo, que tenía reservados inicialmente los días 31 de mayo y 1 de junio para juzgar por esta causa al impulsor de Foro Asturias y ex secretario general del PP, ha acordado ya su suspensión sin que haya dado a conocer nuevas fecha.



La Fiscalía recibió el 30 de enero un oficio del fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada acompañado de la documentación de las nueve cajas, depositadas por un particular en una fundación a la que se no se identificó, entre la que figuraban escrituras públicas, innumerables facturas y contratos de alquiler.



NUEVAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN



La documentación de las cajas fue ordenada y agrupada en varios apartados por referirse a hechos distintos, y por lo tanto susceptibles de estudio y respuesta diferenciada, y con ella la Fiscalía abrió tres diligencias de investigación, una de ellas de carácter auxiliar que ha sido la que ha propiciado la modificación de su escrito de conclusiones provisionales.



Unas segundas diligencias de investigación están aún en trámite para determinar si de esa documentación pueden deducirse nuevos delitos, mientras que las terceras, de carácter preprocesal, han sido archivadas por referirse a hechos que ya han prescrito.



GASTOS EN FORO



Según la Fiscalía, Álvarez-Cascos mantuvo como máximo responsable de Foro, que ejerce la acusación particular, un sistema de pagos del que se valió para cargar gastos no relacionados con su actividad política y de los que se benefició personalmente y su familia.



Entre mayo de 2011 y octubre de 2016, el Ministerio Público considera que cargó 7.793 euros para pagar a un procurador por un caso previo a la constitución de Foro, pagar desplazamientos, gastos de hotel y restaurantes, pedidos de comida a domicilio, un juego de videoconsola, billetes de AVE, entradas para la Copa Davis y para museos de Madrid, así como una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.



La Fiscalía considera también que Álvarez-Cascos gestionaba de facto una sociedad constituida por su esposa que utilizó para formalizar en septiembre de 2012, "a escondidas de la comisión directiva de su partido", un contrato de arrendamiento ficticio de una oficina en un inmueble de su propiedad situado en el paseo de la Castellana por 2.404 euros al mes, más 225 por una plaza de garaje.



Cuatro meses después repitió la operación con otro despacho y dos plazas de garaje por más de 4.000 euros mensuales, contrato que estuvo en vigor hasta finales de 2014.



"Frutos de estos contratos ficticos, Foro abonó 173.855 euros", cantidad que sumada a los 7.793 euros que empleó para gastos personales, es la que la Fiscalía considera que el expresidente y exministro defraudó y que constituyen un delito continuado de apropiación indebida por el que pide 3 años y seis meses de prisión.

A FORO ASTURIAS NO LE CAUSA SORPRESA

Francisco Álvarez-Cascos, "lo echó todo por la borda por intereses personales", ha asegurado el secretario general del partido regionalista, Adrián Pumares, tras conocerse que la Fiscalía ha elevado de dos a tres y años y medio la petición de pena contra él por un delito continuado de apropiación indebida.



"Las cosas no pintan bien para este señor", ha añadido el también candidato de Foro a la Presidencia del Principado, que ha dicho que no le ha sorprendido esta noticia y que las nuevas acusaciones y diligencias abiertas por la Fiscalía les vienen a dar la razón

Según el dirigente de Foro, se están descubriendo "nuevas cosas que son poco éticas e inmorales", pero que además "son ilegales y con responsabilidad penal".