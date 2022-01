La Fiscalía de Asturias se opone a que un menor viaje al extranjero al no estar vacunado

La Fiscalía del Principado de Asturias ha emitido este viernes un informe en contra de autorizar a una madre a llevar a su hijo, de 5 años, auna boda en el extranjero el próximo mes de febrero al no estar el menor vacunado contra el coronavirus. La Fiscalía acepta, de esta manera, la petición del padre de no permitir viajar a su hijo por no haber recibido la vacuna. La madre había solicitado la intervención judicial al estar en desacuerdo con la patria potestad, y ahora el Ministerio Fiscal le da la razón al padre al entender que las crisis sanitaria y las recomendaciones de las autoridades médicas acerca de la vacunación contra la COVID-19 desaconsejan un viaje de estas características, como el que pretende llevar a cabo la madre del niño, que se opuso que éste fuese vacunado.

El niño había sido convocado por su centro de salud el pasado día 13 de enero para recibir el primer pinchazo de la vacuna, pero la madre no quiso que el padre lo llevara a vacunar. El Ministerio Fiscal estima además en su escrito que permitir el viaje del menor al extranjero le expone a un riesgo alto de contagio,cuando además se trata de un viaje de placer, como es el de acudir a la boda de una amiga de la madre. Además, expone el Fiscal se desconocen las circunstancias en las que se va a desarrollar dicha celebración, además de las condiciones del hospedaje y las circunstancias de las personas con las que va a convivir durante el tiempo que dure su estancia en el extranjero.

Ahora tendrá que ser el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Oviedo el que dicte la resolución, si autoriza o no al niño a viajar. Durante el pasado mes de mayo, este mismo Juzgado ya dictaminaba que cualquier salida de un menor del territorio nacional al extranjero requiere del consentimiento de ambos progenitores.