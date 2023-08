Finaliza el primer curso Otea - Cáritas que facilita la inserción laboral a 14 personas extranjeras

Este lunes ha finalizado el primer curso desarrollado dentro del convenio que han suscrito Otea y Cáritas para formar a personas extranjeras de cara a su inserción laboral. Un curso impulsado tras la última modificación legislativa el pasado verano, mediante la figura del arraigo para la formación, que otorga una vía legal para regularizar a extranjeros en España y que puedan adquirir formación y encontrar trabajo. Un curo y un trabajo que en este caso va orientado al sector de la hostelería, ya que el curso has sido de operaciones básicas de cocina, buscando más herramientas así para satisfacer las constantes quejas en el sector por la falta de personal.

Los 14 alumnos han completado una formación de 280 horas lectivas más 80 de prácticas profesionales no laborales en diferentes establecimientos. Al término del curso también han tenido una serie de entrevistas con diferentes empresarios para tratar de incentivar su contratación.

Una de esas alumnas ha sido Connie de la Rosa que en Colombia era técnica profesional en logística: "Ha sido una experiencia nueva y quiero seguir formándome para conseguir empleo en este sector. Fue muy gratificante, en las prácticas me encargaba de la preparación de ensaladas y he aprendido mucho con el cocinero". Álex Junior, de Perú, realizó las prácticas en un hotel de Oviedo: "Estuve encargado de los desayunos y el buffet. Siempre cocinaba en casa y me llamaba la atención, pero ahora mucho más".

Para Cáritas esta oportunidad supone también responder una demanda que les llega, como explica Elsa Suárez, la directora en Asturias: "Son gente muy interesada en trabajar, no vienen aquí a buscar un subsidio. Es importantísimo para nosotros. Estaban buscando empleo y no podían tenerlo por otros medios. Esta formación les viene bien".

Y también responde a la petición del sector de la hostelería de encontrar mano de obra. Una fórmula que llega para quedarse. José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, se muestra satisfecho con el resultado de esta experiencia piloto: "Son gente que necesita tener empleo, estar en Asturias. No son ilegales, son irregulares. Llevan en España más de dos años, conviven con nosotros, sus niños van con los nuestros al colegio... Ponemos 14 personas nuevas a disposición del sector. Son gente que tienen un certificado de profesionalidad".

LLAMAMIENTO DE CÁRITAS

No están siendo tiempos fáciles para Cáritas, que se está encontrando con multitud de peticiones de ayuda, a raíz de la situación general que se está viviendo tras la pandemia y con la inflación existente desde la Guerra de Ucrania. Elsa Suárez vuelve a encender las alarmas: "Estamos notando muchísimo aumento. Los fondos están en las últimas. Es necesario desde otras fuentes de financiación aportar. Está siendo duro, porque es muchísima la gente que está viniendo a nosotros. Se hace lo que puede. Vienen de todos los sectores y de todas partes".