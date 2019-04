Finaliza el encierro por el Plan de Vías de Gijón

Tres días y tres noches después, los vecinos de Gijón encerrados en el Ayuntamiento para exigir la firma del convenio del Plan de Vías abandonan el Salón de Plenos. Lo hacen tras una reunión con la Delegada del Gobierno, en la que Delia Losa ha trasladado el compromiso del Ejecutivo central de firmar el convenio en uno de los tres últimos Consejos de Ministros de la legislatura: el 12, el 19 o el 26 de abril.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón, Adrián Arias, ha comunicado el fin del encierro, pero advierte de que "si no cumplen, vamos a seguir con la movilización".

Arias considera un éxito el encierro que han mantenido en el consistorio gijonés: "Es una victoria por la dignidad de una ciudad que lleva 17 años abandonada por diferentes gobiernos de diferentes colores", dice el presidente vecinal, que asegura que "queríamos colocar el Plan de Vías en la agenda política y social y lo hemos conseguido: hoy se habla más en Madrid del proyecto que antes del 1 de abril".

No comparte esa postura la Delegada del Gobierno: "Al Ejecutivo no le hacía falta esa medida para mantener el impulso del proyecto", dice Losa, que defiende que "no va con retraso, sino con una celeridad exquisita".

Asegura la representante del Gobierno de Sánchez en Asturias que han invertido, en los últimos meses, más de 5 millones de euros en el proyecto: "Se está terminando de vaciar el agua de la parte del túnel que ya está hecha, se han adjudicado proyectos para las estaciones de El Bibio-Viesques y Plaza de Europa y se han adjudicado los estudios informativos para la Estación Intermodal y la prolongación hasta Cabueñes", ha explicado.