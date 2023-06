IU fija pretensiones para apoyar a Barbón: "No vamos a entrar de oyentes en temas económicos e industriales"

Asturias aguarda la fecha para constituir el parlamento, que tiene que quedar fijada esta semana. Adrián Barbón ganó las elecciones, pero necesita apoyos para salir investido como presidente en la primera votación. El apoyo de Izquierda Unida le dejaría a un voto de esa condición. La coalición sabe de esa posición de fuerza, y fija sus pretensiones. Alejandro Suárez, secretario de Estrategia, es contundente en los micrófonos de COPE.

Y es que durante la campaña electoral, Ovidio Zapico insistió en varias ocasiones en la consejería de Medio Ambiente, aunque ahora parece que las pretensiones pueden ir en otra dirección, como asegura Alejandro Suárez: "Izquierda Unida no va a entrar de oyente al Gobierno en los temas económicos e industriales. No va a estar apartada de ellos. Esta es la exigencia. ¿Planteamos Medio Ambiente? Puede haber otros planteamientos. No hay líneas rojas en cuanto a la gestión".

Es el punto de partida de Izquierda Unida, que pasa la pelota al tejado del PSOE: "Lo que hay es una clara vocación de tener mando en plaza junto con el PSOE en los temas económicos e industriales. Y sabemos que esto no gusta a determinados sectores ni de la patronal ni del PSOE. Veremos si al final hay un golpe en la dirección del PSOE y sacar a IU de la negociación y quedarse con un Gobierno en precario".