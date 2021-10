El FICX 2021 se presenta como un ejercicio de "orfebrería audiovisual"

El Festival Internacional de Cine de Gijón ha presentado este jueves la programación de la 59 edición, que se celebrará de manera presencial entre el 19 y el 27 de noviembre próximo, como “un trabajo de orfebrería audiovisual” en el que la mayor parte de las películas están vinculadas por temática, estructura o estética.

“Ha sido un trabajo de orfebrería audiovisual absoluto”, ha dicho el director del Festival, Alejandro Díaz Castaño, en la rueda de prensa en la que se presentó la próxima edición, que recuperará los aforos que fueron restringidos por las medidas sanitarias derivadas de la covid-19.

Se ha buscado que los filmes de cada una de las secciones estén relacionados por sus aspectos puramente cinematográficos, encajen como las piezas de un puzle y destaquen por su calidad, ha explicado el responsable de la programación, Fran Gallo.

HONG SANG-SOO PRESENTARÁ SU ÚLTIMO TRABAJO

Además de la sección oficial a concurso, en la que el director coreano Hong Sang-soo presentará su último trabajo "In front of your face", una obra minimalista ambientada en Seúl, la organización ha diseñado otros espacios como Retueyos para cineastas noveles; Tierras en trance, de cine iberoamericano, y dos focos para mostrar las últimas cintas del rumano Radu Jude y del portugués Joao Rosas.

Como ha sido una constante en la historia del festival de Gijón, la programación “navega a contracorriente” con títulos que difícilmente puedan llegar a las salas comerciales de España, ha explicado Díaz Castaño.

El director ha destacado la presentación en el FICX de “El Planeta”, ópera prima de la joven cineasta hispano-argentina Amalia Ulman, que exhibe la precariedad y las apariencias de lujo en Gijón durante la última crisis, que obtuvo el premio a la Mejor Dirección y una Mención Especial en BAFICI.

En la sección Tierras en trance, se podrán ver producciones de España, Portugal y otros países de Iberoamérica, que abordan problemáticas sociales sin caer en los relatos sensacionalistas sobre el drama de la pobreza o las secuelas de las dictaduras.

Fran Gallo ha explicado que no se han censurado estos temas, sino que se han buscado estéticas que no formen parte del “porno miseria”, como ha definido a la “moda” de producir películas que muestran la extrema pobreza para el mercado exterior.

ESTRENO EN ESPAÑA DE "AMOR FATI", "MEDIUM" Y "DIRTY FEATHERS"

En este espacio, se estrenarán para España “Amor Fati”, el tercer largometraje de la portuguesa Claudia Varejao; “Medium”, del argentino Edgardo Cozarinsky y “Dirty Feathers”, del debutante Carlos Alfonso Corral, sobre los desahuciados en la frontera entre México y Estados Unidos.

En Retueyos, dedicada a los nuevos cineastas, se podrán ver “Bebia, à mon seul désir”, de la georgiana Juja Dobrachkous; “Rien à foutre”, una corpoducción franco belga de Julie Leoustre y Emmanuel Marre y “Neptune Frost”, un musical de Anisia Uzeiman y Saul Williams.

La sección Albar para directores consagrados reunirá a Catherine Corsini, con “La fracture”; Denis Coté, con “Higiène sociale” y al coreano Hong Sang-soo, que además de participar en la sección oficial, presentará “Introduction”, una tragicomedia estrenada en la pasada Berlinale.

La dirección del festival de Gijón ha dedicado un capítulo destacado a los cortometrajes en una sección oficial de 20 títulos que será clasificatoria para los premios Oscar y los Goya.