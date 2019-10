El Festival de Cine de Gijón desvela su programa

La Sección Oficial de largometrajes del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón contará con clásicos modernos, ficción y no ficción, comedia, drama, tragicomedia, (auto)biografías, cine político y hasta con una road movie (a pie) y acogerá a cineastas de reconocido prestigio junto a nuevas voces destinadas a ser protagonistas del audiovisual internacional en las próximas décadas, según ha informado la organización del FICX en un comunicado.

- Sword of Trust (Lynn Shelton, USA 2019). Traza una parábola humorística sobre el estado de las cosas en la América de Trump. Una farsa en la que tienen cabida las fake news, las leyendas urbanas convertidas en pseudociencia o los prejuicios raciales. Se estrena en España.

- Babyteeth (Shannon Murphy, Australia 2019). Toby Wallace interpreta a Moses, un chico que entrará como un huracán en la vida de la adolescente Milla (Eliza Scanlen de Sharp Objects), revolucionándola a ella y a toda su familia. La ópera prima de la realizadora australiana Shannon Murphy enlaza con la mejor tradición del cine indie anglosajón y es capaz de alternar entre el drama y la comedia con una madurez narrativa tan sorprendente como emocionante. Se estrena en España.

- El trabajo o a quién le pertenece el mundo (Elisa Cepedal, España 2019). La realizadora asturiana debuta en el largometraje con esta pieza de no-ficción en la que, siguiendo los pasos de los grandes nombres del cine de vanguardia, construye un recorrido analítico, profundo y emocionante por las mismas calles de la cuenca minera en las que creció. Las movilizaciones obreras, la derrota ante los poderes establecidos o el abandono de un estilo de vida tradicional son los hitos de una obra rodada en formato fotoquímico y que pone en perspectiva el pasado y el presente de Asturias. Es el estreno mundial de la cinta.

- Matthias & Maxime (Xavier Dolan, Canadá 2019). Dos amigos en la veintena que intentan definir su relación, al mismo tiempo que hacen frente a su recién descubierta identidad sexual. Se estrena en España.

- Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin (Werner Herzog, Reino Unido 2019). Werner Herzog rinde homenaje a su amigo Bruce Chatwin: viajero impenitente, novelista e intelectual, autor de un clásico moderno de la literatura de viajes (En la Patagonia) y el mismo que, en su lecho de muerte, le regaló a Herzog su mochila para que pudiera seguir sus pasos. Se estrena en España.

- El viaje de Lillian (Andreas Horvath, Austria 2019). Una road movie en la que su protagonista, una joven rusa que debe cruzar Estados Unidos caminando para volver a su país, conocerá, de primera mano, las dos caras de una América que parece haber dejado su sueño de prosperidad muy atrás. Un viaje que se verá cuestionado, además, por un hecho capital: Lillian no habla ni una palabra de inglés. Participó en el Festival de Cannes y se estrena en España.

- The Beach Bum (Harmony Korine, Estados Unidos 2019). Es una alocada oda al hedonismo más desmesurado protagonizada por Matthew McConaughey. Un alucinado trabajo, visualmente deslumbrante, que demuestra que Harmony Korine continúa siendo un francotirador solitario en el corazón de América.

- Santiago, Italia (Nanni Moretti, Italia/Francia/Chile 2018). El 11 de septiembre de 1973, el Presidente del Gobierno de Chile, Salvador Allende, sufrió un golpe de estado por parte de los altos mandos del ejército de su país apoyado por unos Estados Unidos ansiosos de finiquitar con la vía chilena hacia el socialismo. Cuarenta y cinco años después de ese crimen, el director italiano Nanni Moretti viaja a Chile para, al igual que hacía en Caro diario o Aprile, contar, en primera persona y desde su perspectiva más política, unos hechos apenas conocidos o que iluminan aquellos días de traición y tragedia. Se estrena en España.

A estas siete películas, se suman las ya anunciadas previamente dentro de la Sección Oficial de largometrajes: Vitalina Varela de Pedro Costa, Blanco en blanco de Théo Court, Les perseides de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró, System Crasher de Nora Fingscheidt y Las vidas de Marona de Anca Damian