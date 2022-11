Ferrán Adriá en Oviedo: "La cocina asturiana es una de las grandes cocinas de España"

El cocinero catalán Ferrán Adrià ha afirmado este lunes que la cocina del futuro está encaminada a la "diversidad" de su oferta ante la influencia que supone, "ya hoy en día", las diversas elaboraciones que se van introduciendo en la oferta de cada país proveniente de las diferentes culturas de un mundo globalizado.



En declaraciones a los periodistas en Oviedo, donde ha sido distinguido por la Asociación Restaurantes de Fomento de la Cocina Asturiana al considerarlo el "mejor cocinero del mundo", el chef catalán ha precisado que lo verdaderamente importante es que se realice "una buena cocina, esté elaborada en Japón o en Cataluña".



El restaurador de elBulli ha afirmado que "la cocina de siempre, la tradicional, no se hace igual hoy que hace cuarenta años" y ha apuntado que estas elaboraciones "hay que guardarlas pero se pueden revisar". "En los últimos años los puntos de cocción del marisco han mejorado brutalmente. Ahora se cocina mejor el marisco que hace cuarenta años", ha puesto como ejemplo Adrià, que ha pedido "paciencia" a los nuevos cocineros para formarse, ya que la restauración es "una carrera de fondo".



El chef ha calificado de "fantástica" la evolución que está experimentado la cocina en España, que, según ha aventurado "va a ir a más", y ha dicho que es "normal que la gente tenga está inquietud en las elaboraciones gastronómicas, ya que se come tres veces al día y la nutrición es fundamental para la salud". No obstante, ha apuntado que "se está viviendo un momento histórico ante el actual encarecimiento de los productos de una manera increíble debido a la inflación, lo que supondrá un cambio de paradigma en el mundo de la restauración".



Ha valorado la longevidad de muchos de los restaurantes asturianos, algunos con "177 años de vida como Casa Tataguyo", en Avilés; los productos "extraordinarios del mar y la cornisa cantábrica, que son la envidia de medio mundo" y, en especial, la fabada, un plato que es "un emblema" y que nunca deja de comer cuando visita la región.



Adrià ha participado hoy en un coloquio titulado "La influencia de la cocina para cambiar el mundo", enmarcado en los actos de celebración del 40 aniversario de la Asociación Restaurantes de Fomento de la Cocina Asturiana, en el que también ha intervenido por vídeoconferencia el chef José Andrés, que también ha sido distinguido por esta asociación.



"José Andrés es un hermano para mí. Trabajó en elBullí", ha recordado el cocinero catalán, que ha elogiado la "solidaridad" mostrada por el chef asturiano, que el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por llevar comida para llevar comida a zonas afectadas por desastres naturales a través de la ong World Central Kitchen (WCK).



Durante el acto se ha presentado un libro conmemorativo por las cuatro décadas de vida de la Asociación asturiana de cocineros que ha sido escrito por, Eduardo Méndez Riestra, y en el que han estado presentes el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, y el presidente de la asociación, Pedro Morán. EFE