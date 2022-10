Fernando Simón en Asturias: la crisis sanitaria por covid ha terminado, pero la pandemia continúa

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado este miércoles que la "crisis sanitaria" generada por la covid, al menos en España, ha terminado, pero ha advertido de que la pandemia "continua y va a durar tiempo".



Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas con motivo de su presencia en Oviedo como ponente en una jornada organizada por el sindicato UGT sobre enfermedades profesionales.



"Durante muchas décadas hemos pensado que las enfermedades infecciosas estaban controladas y que no eran ya un problema del primer mundo, pero esta pandemia nos ha enseñado que esto no es cierto", ha indicado Simón, que ha puntualizado que el mundo está "cambiando" y también "los riesgos, igual que lo hicieron a lo largo del siglo XX".



En este sentido, ha subrayado que es necesario "empezar a entender" que las enfermedades laborales y los riesgos para los profesionales dentro de las distintas áreas, una de ellas la sanitaria, están cambiando, lo que implica tener que "adaptar los mecanismos de protección" a la situación actual.



"Durante la pandemia por coronavirus han sido casi más importantes las personas que habitualmente consideramos de un nivel social menor que las de alto nivel", ha apuntado Simón, que ha considerado "clave" la figura de trabajadores como transportistas, limpiadores de residencias de mayores o reponedores de supermercados, y "también los profesionales sanitarios".



El experto ha advertido que "no es fácil" definir bien lo que es covid persistente, muchos de cuyos síntomas "desaparecen con el tiempo" aunque "otros permanecen durante periodos largos", y ha advertido que algunos pueden llegar a convertirse en secuelas permanentes de haber padecido el coronavirus.



"Ahora mismo hay grupos de expertos trabajándolo y hay grupos sociales viendo cómo se tiene que contar todo esto dentro del ámbito de los riesgos laborales y las compensaciones que tienen que tener las personas que por su profesión se han expuesto a un riesgo mayor ", ha afirmado Simón.



El virus mayoritario a día de hoy es la gripe, ha sostenido Simón, que ha precisado que sin embargo los casos detectados por croronavirus resultan "proporcionalmente algo más graves, aunque menos que hace unos meses".



Respecto al mantenimiento de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público ha apuntado que responde a la "voluntariedad de la exposición", ya que mientras una persona puede decidir ir o no a un concierto o a un bar hay mucha gente que no puede prescindir de utilizar el servicio de transporte.



Simón se ha mostrado "encantado" de que las comunidades, "no solo Asturias, muchas otras, se postulen a albergar" la sede de la Agencia de Salud Pública, cuya decisión ha precisado que no le corresponde, ya que es "política".