Fernando, un funcionario de Gijón que ofrece sus pagas extra para afectados por COVID-19

Fernando García, un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social en Gijón, ha lanzado una iniciativa por las redes sociales invitando a aquellas personas que no se vean golpeadas por “sobresaltos laborales y salariales” derivados del estado de alerta a donar a Hacienda sus pagas extra de 2020 para hacer frente a las “necesidades” que surjan tras derrotar al coronavirus.

A través de un vídeo de tres minutos, Fernando apuesta por ir más allá de los aplausos que todas las noches los españoles brindan a los sanitarios, fuerzas de orden público y demás personal que trabaja para dejar atrás la crisis provocada por el coronavirus y comprometerse “un poco más” para afrontar el futuro panorama económico, social y laboral tras el confinamiento.

“Hay que empujar”, sostiene Fernando, que bajo el lema “Mi extra por mi país” se compromete a donar Hacienda sus pagas extra de 2020, que ascienden a 3.000 euros.

Pese a admitir que no es “más que una gota en el océano” de las necesidades que, a su juicio, tendrá el país, el funcionario invita a aquellos que no estén afectados por “sobresaltos laborales y salariales” a seguir su ejemplo.

Funcionarios, personal de las fuerzas armadas, de la judicatura, del sistema sanitario, de la enseñanza o de la clase política son algunos de los posibles donantes que cita García, quien también insta a seguir sus pasos a referentes económicos y sociales como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; a la familia Roig, propietaria de Mercadona; o las hermanas Esther y Alicia Koplowitz. También a deportistas de élite "que han pagado sus nóminas" y artistas "cuya principal clientela somos nosotros".

Fernando asegura que "no se trata de poner en evidencia o juzgar a nadie", pero pide que colabore "quien quiera y quien pueda". "No me dejéis solo, no me dejéis como un pardillo", zanja este funcionario gijonés.