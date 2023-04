Feijóo, sobre los incendios en Asturias: "El PSOE hace demagogia con las causas del fuego"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de hacer "demagogia" con los incendios forestales ya que no se puede ir a una comunidad autónoma gobernada por los populares y decir que se deben a la negligencia y falta de medios, y argumentar que son fruto del cambio climático y de los incendiarios si gobiernan los socialistas.



"No es razonable que un presidente del Gobierno diferencie por el color político de donde se producen los incendios", ha señalado tras visitar en Asturias algunas de las zonas más afectadas por la oleada de incendios forestales que, según los cálculos iniciales, ha afectado a unas 11.000 hectáreas en menos de dos semanas.



En su opinión, hay que "ser serios y responsables" ante incendios como los que han sufrido Asturias y Castellón en los últimos días, "no hacer política partidaria" y unirse para hacer frente a un problema muy complejo.



Con este fin, ha anunciado que el PP va a proponer una reunión urgente de la comisión sectorial para que todos los consejeros y ministerios competentes aborden la forma de hacer frente a la campaña de verano y otoño.



Los populares pedirán también la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de que informe de los medios y presupuesto con los que cuenta para ese fin, y reunirá a la comisión técnica del partido para estudiar qué se puede aportar para frenar esta lacra.



Tras recordar que sabe bien los que son los incendios tras haber presidido catorce años la comunidad en la que se encuentra el 40 por ciento de la madera del país, Feijóo ha señalado que es necesaria una mayor planificación y prevención forestal, así como más medios de extinción e investigación.



Feijóo, que ha mostrado su solidaridad con los afectados y con los bomberos y brigadistas que han colaborado en la extinción de los fuegos, ha pedido que no se criminalice a ganaderos y agricultores, que "son los primeros interesados en que no arda ni una sola hectárea" y que se articulen de forma inmediata ayudas a los afectados.



Para el PP asturiano, la política forestal debe ser también una prioridad, ha afirmado Feijóo, que ha recordado que en Galicia sus gobiernos destinaban al año 100 millones de euros a la prevención de los fuegos forestales. EFE