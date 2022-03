Feijóo: "Qué mejor que un gallego para defender los intereses de Asturias"

El presidente de la Xunta y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que conoce "muy bien" los problemas de Asturias, por "proximidad y vecindad", por lo que ha asegurado que, si no puede ser un asturiano, "qué mejor que sea un gallego" el nuevo presidente del partido para defender "los intereses" del Principado.



Núñez Feijóo hecho escala este jueves en Oviedo dentro de la gira que está realizando por España como paso previo a su elección como nuevo líder del PP en el congreso de abril, en un acto celebrado en el Teatro Campoamor, junto a la presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada.



"Entiendo que los asturianos consideran una idea razonable que un gallego pueda presidir el PP de España. Yo estaría de acuerdo si el candidato fuese asturiano. Por tanto, dado que no lo es, qué mejor que sea un gallego para los intereses de Asturias", ha dicho en un acto arropado por militantes y simpatizantes del partido.



Nuñez Feijóo ha agradecido la "generosidad" del PP de Asturias a lo largo de la campaña que ha emprendido antes de ser proclamado presidente del partido y que ha personalizado en Mallada y en el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.



"No necesito que me expliquen los problemas de Asturias. Los conozco muy bien, por proximidad, por vecindad, y porque llevamos trabajando mucho tiempo desde el noroeste", ha apuntado al inicio de su intervención en el coliseo ovetense, un "lugar mágico e histórico" y "uno de los más simbólicos" del Principado.



Núñez Feijóo ha criticado en su discurso la gestión de un Gobierno central que parece que "dimite de sus responsabilidades" y que prometió entre sus medidas "estrella" la puesta en marcha de una transición energética, que finalmente se ha convertido "en uno de sus fracasos más absolutos".



En este sentido, ha dicho que mientras el Ejecutivo central decidió cerrar las catorce centrales térmicas de carbón "a la vez", Alemania acordó "abrir más centrales térmicas a la vez y tener 40".



"Decidió que había que cerrar, porque el carbón contamina. Eso sí, después compra energía a Marruecos porque parece ser que ese carbón no contamina", ha criticado antes añadir que "si desenchufas todas las centrales y no enchufas nada, automáticamente la luz sube".



Así, ha dicho que el precio de la electricidad no ha dejado de subir desde la llegada de Sánchez a La Moncloa, lo que ha mermado la competitividad de la industria, especialmente a las electrointensivas.



En este sentido, Núñez Feijóo ha subrayado que, si el PP estuviese al frente del Gobierno de España y "hubiese sido responsable por el precio de la energía de que se hubiese cerrado Alcoa", él no podría estar en Oviedo, porque no le dejarían "entrar en esta sala".



El próximo líder del PP ha afirmado que España no puede seguir siendo "tan dependiente de los demás", punto en el que ha dicho que la energía es una "política de Estado" que precisa de "negociación real y voluntad de consenso".



En este contexto, ha manifestado que su partido se pone a disposición para construir una política energética, "sin la cual no habrá competitividad económica", si bien ha asegurado que el PP tiende la mano, pero "no firmará papeles en blanco".