Feijóo pone a Canga y a Canteli como ejemplo de gente "que no se conforma"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto este lunes a los candidatos de su partido en Asturias y en Oviedo, Diego Canga y Alfredo Canteli, respectivamente, como ejemplo de personas "que no se conforman" y que están dispuestos a dejar su lugar de confort "para complicarse la vida" al entrar en política "por su país y por su gente".



A su juicio, Canga sería "el mejor presidente autonómico defendiendo los intereses de una comunidad en la UE" y se ha preguntado "cuánto vale" para una comunidad el hecho de tener al frente a alguien "que sepa exactamente qué tienen que hacer y en qué momento lo tiene que hacer" en cuestiones como la captación de fondos europeos.



En el caso de Canteli, "uno de los mejores alcaldes de España", ha recordado que dio al PP una victoria en Oviedo en 2019 cuando los populares ganaron "en muy pocos sitios" y se ha mostrado convencido de que obtendrá la mayoría absoluta para ser "un alcalde que mande" al frente de una corporación "que gobierne" y que no necesite de "varios patrones" para dirigir "el barco".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este lunes convencido de que tanto al PSOE como a España les habría ido mejor si el ex presidente de la gestora socialista y ex jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, hubiera sido secretario general en lugar de Pedro Sánchez y ha pedido el voto a los militantes de esa formación que hoy se sienten "avergonzados" y no se reconocen en ella.



Así, y tras advertir a los votantes de otras formaciones, en alusión a Vox aunque sin nombrarlo, de que si quieren que gobierne el PP lo que deben hacer es votarlo, ha emplazado a los socialistas "avergonzados" y que han perdido "su referencia política" a respaldar ahora las candidaturas populares, un partido "centrado, moderado y de Estado donde se pueden sentir cómodos".



A su juicio, las autonómicas y municipales "no son unas elecciones más" y pueden servir "para cambiar el ritmo o para profundizar en la deriva" de una España que debe elegir "entre la gestión y la frivolidad, entre el interés general o los personales y entre gobiernos sólidos o débiles".

Canga da un "disgusto" a Barbón al asegurar que el 29M se queda en Asturias

El candidato del PP a Presidencia del Principado, Diego Canga, ha asegurado que le dará un “disgusto” al jefe del Ejecutivo regional y aspirante socialista a la reelección, Adrián Barbón, al confirmar que el 29 de mayo se quedará en Asturias, y que piensa “ganar” las elecciones, en las que ha apelado al voto “útil” para desequilibrar unos resultados actualmente “muy apretados”. “Es verdad que las encuestas dicen que estamos muy apretados, pero también dicen que más de la mitad de los asturianos quieren un cambio, y el cambio somos nosotros”, ha dicho.



“Están acongojados”, ha señalado Canga en referencia al PSOE, con un Barbón que realiza “repromesas”, bajo el eslogan de campaña es el “momento” de Asturias cuando su partido lleva “casi 40 años” gobernando: “Lo cierto es que llegó el momento del PP” y de mandar al PSOE a la “oposición”, ha dicho los gritos de “presidente, presidente”. Además, ha hecho un llamamiento al voto “útil”, ya que la disyuntiva es "o nosotros o un tripartito de izquierdas”. “Viva Asturias, viva España, viva el Rey”, ha sido el cierre del discurso de Canga.

Canteli pide una mayoría suficiente que evite un nuevo gobierno "de izquierda radical"