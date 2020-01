La familia de Eleazar demuestra que no iba drogado y que le dieron una paliza

La familia de Eleazar García pide justicia. Perdieron a un joven de 30 años que iba a ver un partido de la selección española en el Molinón el pasado 8 de septiembre y rechazan que Eleazar fuese violento o tomase drogas y alcohol. No solo lo dicen ellos sino que han logrado demostrarlo con un informe toxicológico que han pedido a un laboratorio y que ha presentado su abogado, Marcos García Montes. Este viernes 10 de Enero dos nuevos testigos han declarado en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Gijón. Se trata de una familia de Tapia de Casariego que llegó tarde al partido y que presenció toda la acción de los vigilantes jurados, en un número de 12 o 15, que se tiraron sobre Eleazar cuando este pedía ayuda desde el suelo.

La familia quiere llegar hasta el final

Su tío Diego García reconoce que la familia está pasándolo muy mal "mi hermano, el padre de Eleazar, no puede venir a los Juzgados porque desde que murió su hijo ha visto como la enfermedad que tenía ELA se ha agudizado y no puede ni siquiera caminar. Pedimos que se haga justicia. Eleazar era un niño bueno, no se metía con nadie. Era un niño especial que tenía una discapacidad del 75% con un retraso mental que no le impedía moverse por Gijón. Era bueno y no se metía con nadie. Es mentira que tomase alcohol o fuese drogado". Las palabras de su tío Diego se han visto corroboradas por un informe toxicológico que confirma lo que la familia denunciaba. El abogado de la familia Marcos García Montes ha conseguido presentar un informe en el que "se demuestra que Eleazar no había tomado alcohol ni drogas. El informe habla de DIACEPAN y fármacos terapéuticos para la enfermedad que tenía mi cliente".

Los hechos

Eleazar García acudió el pasado 8 de septiembre al Campo Municipal del Molinón a ver el partido España - Islas Feroe. En un momento dado decide salir del estadio y luego trata de volver a entrar. En ese momento se le niega la entrada y se inicia una fuerte disputa en los accesos al campo entre personal de seguridad y el joven Eleazar. Tras la pelea Eleazar se siente indispuesto y fallece en el Centro de Salud El Parque debido a un paro cardíaco.