La falta de médicos en Asturias satura las consultas "más que la gripe"

No hay día sin quejas en la sanidad pública asturiana. Los facultativos porque están desbordados. Los pacientes, porque no son atendidos como debieran. Los médicos de Atención Primaria han vuelto a pedir refuerzos. No sólo por la gripe y por la cantidad de enfermos que tienen que atender en consultas y domicilios sino, principalmente, porque están asumiendo pacientes que no tienen médico asignado porque el suyo está jubilado, de baja o en excedencia.

El presidente de la Sociedad de Medicina Familiar en Asturias (semFYC), José María Rodríguez-Lacín, ha denunciado en COPE que no dan abasto porque e “estamos cubriendo los cupos de pacientes sin médico más el extra de la gripe”. Es lo que denomina un “cóctel” que están pagando los pacientes con demoras que pueden llegar a una semana para poder ser atendidos por el médico de cabecera.

Rodríguez-Lacín pide refuerzos porque la escasez de personal en Atención Primaria está dejando sin personal las mañanas para cubrir “los huecos” de las tardes y las guardias.

La falta de personal médico la están sufriendo, en mayor o menor medida, todos los centros de salud del Principado aunque en el de Colloto los vecinos se han plantado porque “estamos hartos”. Denuncian que hay demoras de “hasta diez días” para casos que son “de verdadera urgencia o necesidad” para los pacientes.

“Solo hay una pediatra en el centro de salud, pero la población se ha multiplicado en los últimos años, y ante el pico de gripe que estamos viviendo, están derivando a nuestros hijos al centro de salud de Ventanielles y al HUCA”, lamentan los vecinos que piden al Principado que contrate al personal neceario para "recibir la atención médica que merecemos"