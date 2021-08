Muere una mujer de 37 años por covid después de dar a luz en Asturias, el segundo caso en España esta semana

La mujer, de nacionalidad colombiana, y de 37 años de edad, llevaba varios días ingresada por coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Cabueñes, en Gijón. Días antes había dado a luz a una niña tras practicársele una cesárea. Trás dar a luz se cumplieron las peores previsiones porque la salud de la mujer había ido a peor en los últimos días, finalmente no pudo superar la enfermedad y falleció. La niña se encuentra razonablemente bien dentro de los problemas propios que presentan los bebés prematuros. La Cadena COPE se ha puesto en contacto con alguna de las auxliares de enfermería que asistieron a esta mujer y nos confirman que en el departamento están "muy tristes" por este fallecimiento y el hecho de que el bebé haya perdido a su madre.

Hace meses también estuvo ingresada en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) otra mujer embarazada cuyo estado de gestación no permitió aplicársele una cesárea. Fue dada de alta y pudo continuar con su embarazo.

La controversia en torno a la vacunación frente a la COVID-19 de las mujeres embarazadas ya llevó hace semanas a la Asociación Profesional de Matronas de Asturias a recomendar la inmunización a las mujeres en estado de gestación o en período de lactancia para evitar complicaciones en caso de contagio. De hecho, un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en más de 17.000 mujeres embarazadas y lactantes que recibieron la vacuna contra el coronavirus ha demostrado que no experimentaron síntomas más graves que sus homólogas no embarazadas. La investigación constató que no se produjo ningún aumento de las reacciones en las mujeres embarazadas más allá de lo que se espera de una vacuna. La mayoría de las mujeres participantes en este estudio residían en Estados Unidos y recibieron la vacuna Pzifer. El estudio respalda que las mujeres toleran bien la vacuna y que deberían de ser incluídas en los ensayos clínicos de otras vacunas relevantes.

Muere por covid una mujer tras dar a luz en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Una mujer murió por Covid la noche del pasado lunes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla unos días después de dar a luz a un bebé que se encuentra bien y no presenta ningún problema de salud. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha adelantado el diario 'ABC', que precisa que la mujer falleció a causa de un tromboembolismo pulmonar masivo, una de las patologías que está produciendo la variante Delta del coronavirus, y que no estaba vacunada. La viceconsejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García, indicó el pasado sábado en declaraciones a lo medios en Jaén que hasta esa fecha Andalucía registraba 44 embarazadas con coronavirus ingresadas en diversos hospitales de la región, una de ellas con la pauta completa de la vacuna, siete con una dosis y el resto, 36, sin ninguna dosis, de las cuales siete estaban en una unidad de cuidados intensivos (UCI). García afirmó que con estas cifras "los datos avalan que es importante que las embarazadas o mujeres que quieren quedarse en los próximos meses se vacunen".