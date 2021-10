Fallece la mujer de 94 años contagiada con la variante delta plus de coronavirus

La mujer de 94 años contagiada de la variante delta plus de la covid, primer y único caso detectado hasta ahora en Asturias, ha fallecido, según ha informado este viernes la portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez. Fue este pasado jueves cuando el consejero de Salud, Pablo Fernández, confirmaba durante un acto en Gijón que se había detectado el primer caso de COVID-19 con la variante delta plus en Asturias. Por ahora, el Servicio de Vigilancia continúa trabajando y no se ha detectado ningún nuevo caso de esta cepa en la región.



La mujer, que no estaba vacunada, no tenía relación alguna con los centros sociosanitarios, ha precisado Melania Álvarez, quien ha apuntado que el servicio de vigilancia de salud tampoco ha detectado contactos estrechos.



Según los expertos, la variante delta plus (AY.4.2), una "descendiente" de la variante delta del coronavirus, podría ser entre un 10 y un 15 % más transmisible que ésta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2 y podría ser responsable ahora de casi el 10 % de casos de covid en el Reino Unido.



Antes de la detección del que ha sido el primer contagio por esta variante, el consejero de Salud ya había alertado el pasado miércoles de la posibilidad de su llegada a Asturias al haberse detectado ya varios casos en otras comunidades autónomas. Por este motivo, Salud mantiene una vigilancia permanente sobre los contagios y está realizando secuenciaciones del genoma de los virus.

Por otro lado el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) confirmaba en las últimas horas el ingreso de un tripulante de un crucero que atracaba en Gijón. Salud ya había sido avisada de que este hombre, originario de la India, presentaba síntomas, con lo que era trasladado al HUCA para confirmar su diagnóstico, aunque presentaba síntomas leves.