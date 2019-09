Fallece Jaime Martínez, expresidente de Ópera Oviedo

El neumólogo y expresidente de la Ópera de Oviedo durante 15 años, Jaime Martínez González-Río, ha fallecido este viernes, a los 77 años, tras una larga enfermedad. En el año 2000 logró superar un cáncer de laringe pero este año le diagnosticaron un tumor de páncreas que terminó con su vida.

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó (MIR) en enfermedades del aparato respiratorio en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Su formación se completó como Research Fellow y Fellow in Medicine en la Columbia University de Nueva York.

Posteriormente fue médico adjunto al Servicio de Neumología en la Fundación Jiménez Díaz y jefe de la Sección de Neumología del Hospital Covadonga de Oviedo, cargo que ocupó después en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Fue profesor asociado de Neumología en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Neumología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

Jaime Martínez fue expresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y académico de número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), de la European Respiratory Society (ERS) de la American Thoracic Society (ATS), de la International Association for the Study of Lung Cáncer (IASLC).