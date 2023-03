FADE, preocupada por las posibles consecuencias del incendio de Arcelor

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresas (FADE), María Calvo, ha expresado este jueves su preocupación y se ha mostrado expectante ante las posibles consecuencias que pudiera tener para la industria asturiana el incendio registrado ayer en el horno alto A de ArcelorMittal de Gijón.



En declaraciones a los periodistas antes de participar en el VI Foro Inmobiliario organizado por la patronal de la construcción, Calvo ha precisado que espera que el alcance del incidente provocado en la maniobra rutinaria de parada del Horno Alto de ArcelorMittal "no sea tan grande y se pueda solucionar con prontitud".



"De momento desconocemos su alcance, estamos expectantes y en contacto con la empresa. Esperemos tener buenas noticias porque no cabe duda de que es una situación preocupante después de que haya costado tanto ponerlo en marcha de nuevo", ha subrayado la presidenta de FADE en relación al horno alto A de Veriña, que retomó la actividad el pasado 6 de febrero después de haber parado a finales de septiembre ante la caída de la demanda siderúrgica.



EL PRINCIPADO, A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA



Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha dicho que "por suerte no hubo daños personales", ha reiterado que su Gobierno está "en permanente contacto" con los responsables de la empresa y "a disposición de la compañía".



Barbón, que ha apuntado que la empresa está evaluando los daños materiales, ha expresado su "solidaridad y apoyo" tanto a los trabajadores como a la dirección, "que tienen que afrontar un imprevisto importante para todos".



En la misma línea, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, ha mostrado la "total disposición" del Ejecutivo asturiano con los responsables de la empresa.



En relación a si este incidente trastocará el plan de descarbonización de la multinacional siderúrgica, Álvarez ha apuntado que "habrá que esperar a que se dé a conocer el alcance de los efectos del incendio para poder ponerse a hablar de la parte productiva de la empresa". EFE