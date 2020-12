Fabrica tu propio Belèn de Navidad

Estas fiestas navideñas no te quedes sin tu Belén. Si no quieres gastarte dinero en la compra de figuras y el pesebre, puedes fabricarlo tú mismo de manera sencilla, barata y divertida. Muy típico es el Belén hecho con cartón, sólo se trata de dibular las figuras y después recortarlas, puedes hacerlas a tu gusto y tamaño, e incluso, si eres un manitas, decorarlas con pintura acrílica, y todo sobre un fondo oscuro. Otra opción es reutilizar unas botellas de vidrio; podrían ser tres botellas, las pintas de color azul cielo oscuro y en una pintas las figuras de San José y la Virgen María con el Niño Jesús en el pesebre, en otra las figuras de los tres Reyes de Oriente, y en la tercera unos pastorcillos. Si guardas piedras que durante el verano recogisten la plaza las puede pintar con pintura acrílica y rotuladores; una piedra por cada uno de los integrantes del Nacimiento, eso sí, recuerda que la piedra más pequeña la tienes que reservar para el Niño Jesús. No tires los palitos de los helados porque con ellos puedes construir un sencillo Nacimiento, con cinco palitos fabricas la gruta, y después, en tres palitos pintas, a tu gusto, a San José, la Virgen María y al Niño Jesús. Si quiere un Belén más elaborado tienes la plastilina. Sin duda es una de las maneras más divertidas e imaginativas para fabricar un Nacimiento y nos retrotrae a nuestra niñez. Con este material elaboras todas las figuras, incluso, animales como vacas, burritos o aves, lo colocas todo sobre un buen manto de musgo que, previamente, hayas ido a buscar al bosque más cercano (de paso te das una vuelta por un espacio natural), y todo ello lo puedes cerrar con algo de madera trabajada y barnizada. Son algunas ideas para que no te aburras y enorgullecerte de tu propio Belén navideño.