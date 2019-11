Expulsan de España a un hombre que dejó tuerto a otro en Gijón

El acusado de agredir con un palo y dejar tuerto a un hombre en Gijón ha aceptado una pena de cinco años de cárcel sustituible por ocho años de expulsión del país. "No soy culpable, yo me defendí", ha asegurado el acusado de origen mauritano en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, donde este jueves iba a celebrarse el juicio. La víctima es natural de Sierra Leona. "Si vas a condenarme por defender mi vida prefiero que me mandes a mi país", ha espetado el acusado al juez tras conocer las penas solicitadas.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:20 horas del 22 de julio de 2018 en el parque de la calle Teodoro Cuesta de Gijón, donde al mediar en una discusión el procesado golpeó a la víctima con un palo, según ha sostenido el Ministerio Público en sus conclusiones definitivas. A causa de la agresión, la víctima sufrió el estallido del globo ocular derecho, fractura de la pared medial de la órbita derecha, fractura de huesos nasales y desviación del tabique nasal.

Actuó en legítima defensa, pero es reincidente

La Fiscalía, que inicialmente pedía una condena de nueve años de cárcel, ha modificado sus conclusiones y ha rebajado la pena a cinco años o sustitución por la expulsión del país durante ocho años por un delito de lesiones con la eximente incompleta de legítima defensa y agravante de reincidencia. En concepto de responsabilidad civil pide que indemnice al acusado con 9.320 euros por las agresiones y 40.000 euros por las secuelas. Tanto la acusación particular como la defensa han manifestado su conformidad con los cambios introducidos por el Ministerio público.