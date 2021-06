Expertos descartan que la variante india llegue a ser predominante en Asturias

La variante británica de coronavirus sigue estando detrás de la mitad de casos de covid-19 en Asturias, mientras que la brasileña supone un 30 por ciento, y aunque la cepa india sigue aumentando su presencia, no se espera que se expanda de manera explosiva ni llegue a ser la predominante en la región en los próximos meses, según el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta.

La variante alfa o británica, según Huerta, con 23 casos secuenciados en las tres últimas semana, es la que sigue predominando "de manera muy clara" en Asturias, mientras que de la gamma o brasileña se confirmaron 16 casos y de la lambda o andina, se dieron siete casos, el 15 por ciento.

En cuanto a la india o delta, que preocupa por su mayor capacidad de transmisión, Huerta ha señalado que en la secuenciación de muestras, si no se dan una serie de mutaciones que hace unos meses eran típicas de la variante clásica china, ahora son indicativas de la posibilidad de que el contagio se deba a la variante india, situación que en la que hay ahora una treintena de casos en el Principado.

No obstante, Huerta ha advertido que no todos se van a corresponder con casos de la variante delta, de los que sí hay confirmados ya cinco casos en la zona oriental de Asturias, asociados a un brote escolar y dos más en la de Gijón, en este caso familiares.

Hace una semana que se detectaron en Asturias los seis primeros casos de la variante delta del coronavirus causante de la covid-19 que, detectada primero en la India que, presente en más de 70 países, va camino de ser la dominante en el mundo debido a su mayor transmisibilidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La variante delta es un 60 por ciento más transmisible que la alfa (detectada primero en Reino Unido), que a su vez era un 50 por ciento más contagiosa que la cepa original china.

En una rueda de prensa, Huerta ha reconocido que la variante india "está empezando a circular" por Asturias, pero que no se espera que haya una "difusión explosiva", sino más bien que se comporte de una manera similar a como lo ha hecho la brasileña tras llevar más de dos meses presente en la comunidad.

"La previsión que tenemos es que la variante delta se comporte de manera parecida, sin difusión explosiva, pero hay que estar muy pendientes porque siempre hay incógnitas con las nuevas variantes", ha indicado este epidemiólogo.

Desde finales del pasado año se han secuenciado en Asturias 786 muestras de casos de coronavirus diagnosticados mediante PCR, y de ellas, 564 fueron asociados a la variante alfa, casi el 72 por ciento del total, muy por encima de la segunda variante más presente en la región, la brasileña, de la que identificaron 80 casos, poco más del 10 por ciento.

La tercera más detectada, con 66 casos, es una variante española (B1167) que no es preocupante, según Huerta, que ha señalado que de la andina se han confirmado hasta ahora 9 casos en Asturias, dos más que de la india, mientras que de la sudafricana solo se han detectado tres.

Aunque la variante delta tiene una mayor capacidad de transmisión, Huerta ha advertido de que las vacunas ofrecen protección frente a ella, especialmente con la pauta completada, superior al 92 por ciento, frente a casos graves, y de entre un 60 y un 88 por ciento, entre los leves.

Tras recordar que ninguna vacuna es eficaz al cien por cien, Huerta ha advertido de que hay que tener en cuenta que cada vez van a ser más los casos de contagiados entre personas que ya han completado las dos dosis, pero que eso no significa que no sean eficaces.

Los responsables de salud del Principado han advertido también del incremento de la incidencia entre la población con edades comprendidas entre los 15 y 25 años, que cuadriplica la global del Principado, hasta los 138 casos por cada cien mil habitantes.

Según han informado, en la última semana Asturias ha registrado un brote entre jóvenes relacionado con un local de ocio de Oviedo que acumula 34 casos positivos y 11 personas cuarentenadas como contactos estrechos y otro más con 6 contagios y 37 contactos estrechos.

La coordinadora de programas covid, María José Villanueva, ha apuntado que el colectivo juvenil sigue siendo el "objetivo del ataque del virus" en estos momentos y ha pedido que cumpla las medidas sanitarias, que se reúnan en grupos "no muy grandes" y no tengan la "falsa percepción" de que las personas de su entorno ya vacunadas no son vulnerables, al haberse producido reinfecciones.

En este sentido, el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha defendido que en un momento de desescalada de restricciones como el presente hay que trabajar en medidas de "promoción de la salud" y no en "prohibir".