Estos son los radares que más multan en Asturias

7.972 denuncias en 2017. Son los datos que arroja el radar situado en el kilómetro 363 de la Autovía del Cantábrico, cerca de la conexión con la A-64. Es el radar que más multa de toda Asturias: 22 multas cada día de media. Son datos que recoge Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El podio de los radares que más multan lo completan dos que están situados en la A-66: uno, a la altura de La Manjoya, sentido Oviedo, con 6.513 multas; y el otro, en el nudo de Serín, antes de la bifurcación de la Y para Gijón y Avilés, con 4.349 denuncias. Los diez radares que más multan en el Principado se concentran en la A-8, la A-66, la A-64 y las Nacionales 634 y 632:

CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO NÚMERO DE DENUNCIAS A-8 362,600 7.972 A-66 35,200 6.513 A-66 13,400 4.349 A-64 6,400 2-724 N-632 100,400 2.439 A-66 30,200 2.352 A-8 396,500 1.182 A-8 396,000 574 A-8 371,200 555 N-634 335,600 483

Al presidente de la AEA, Mario Arnaldo, le ha llamado la atención el aumento en el número de denuncias del radar de la A-8: "No está cumpliendo su función, el éxito de un radar es que se reduzca el número de multas, no que aumente", ha contado en COPE, y apunta posibles errores: "Es clave que la señal sea creíble; si no, el conductor, no va a respetar ese límite de seguridad", explica Arnaldo que cree que "sería conveniente mejorar esa señalización".

A pesar de las numerosas infracciones que, en 2017, han registrado los radares asturianos, el Principado no está entre las provincias con más multas. De hecho, ninguno de sus radares está entre los 50 que más multan de España.