Estos son los nuevos ciclos de FP que triunfan en Asturias

La Consejería de Educación ha constatado un aumento del número de preincripciones para estudiar Formación Profesional (FP) el próximo curso, tras recibir 8.287 solicitudes, un 6,2 por ciento más que el año pasado, un incremento que atribuye a la implantación de nuevos títulos y a la demanda que tienen los de las ramas de sanidad e informática, a pesar de la bajada en otros, como el industrial.



La consejera de Educación, Carmen Suárez, y el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, han realizado este jueves un balance de las preincripciones recibidas hasta el 7 de julio, fecha límite para solicitar el acceso a esta enseñanza.



Educación ha ofertado 8.882 plazas distribuidas en 92 ciclos presenciales, una de las ofertas más extensas de todo el país en función de la población objetiva de 15 a 24 años a la que va dirigida, según ha explicado Suárez.



La consejera ha destacado la amplía demanda de los tres títulos de nueva implantación: Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos, que cuenta con 87 solicitudes para 25 plazas; Técnico Superior en Energías Renovables, con 47 preincripciones para 25 plazas, y el ciclo Técnico Superior de Acondicionamiento Físico, con 61 peticiones para 30 plazas.



Estos tres títulos son novedosos y han despertado gran interés en los solicitantes, debido a su aplicación en la digitalización y la economía verde, dos sectores en alza, han explicado los responsables educativos.



Los ciclos vinculados a la rama sanitaria continúan concentrando el mayor volumen de demanda: Cuidados Auxiliares de Enfermería ha registrado 975 solicitudes para 420 plazas, mientras que Farmacia y Parafarmacia, 297 para 60.



Cueli ha precisado que las tres ramas profesionales que más solicitudes reciben son Sanidad, Informática y Comunicaciones e Imagen y Sonido.



Según ha explicado, en septiembre analizarán las causas y harán ajustes en la oferta, siempre en función de la viabilidad, porque "las plazas están condicionadas por las prácticas en los centros de trabajo" y "no tendría sentido formar a estudiantes que luego no tengan espacio en el mundo laboral".



A pesar del aumento general de la demanda, sectores como el industrial que ofrece el 23 por ciento total de las plazas tan solo recibe el 17 por ciento de las solicitudes.



Algunos ejemplos del exceso de oferta en el sector industrial para las que quedan vacantes son los estudios de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, con 110 solicitudes para 360 plazas; Mantenimiento Electromecánico, 115 para 300; o Mecanizado, con 180 para 73.



Estos datos del sector industrial revelan "un problema que es nacional y en buena parte de Europa", que atraviesan la misma coyuntura en cuanto a la formación de este ámbito, ha explicado Cueli, que espera que poco a poco se equipare.



Cueli ha manifestado que el 11 por ciento de los alumnos que terminan la ESO se decantan por un Grado Medio de FP y el 24 'por ciento de los estudiantes que concluyen Bachillerato eligen continuar su formación en un Grado Superior, unas cifras que están a la par del resto de comunidades, ha explicado el director general de Enseñanzas Profesionales.



Las solicitudes han aumentado un 4,4% en el caso del grado medio y un 7,4 por cierto para los grados superiores, en comparación con el pasado curso, cifras positivas pero no lo suficiente para completar la oferta.



Cueli ha achacado estas cifras a la percepción que todavía arrastra la FP, que "suele asociarse con profesiones manuales, pero nada tiene que ver la FP de hace 30 años con la de la actualidad". EFE