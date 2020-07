Estos son los fallos que pueden arruinar una ensaladilla rusa cuando la preparas

La ensaladilla rusa es uno de los platos estrella del verano. Su frescura combina a la perfección con el sol y el calor de la época estival. Ayuda también la aparente sencillez de la receta. Hay, sin embargo, muchos errores (y muy comunes) que pueden arruinar tu ensaladilla rusa. Aquí te contamos los más comunes.

Los ingredientes. La ensaladilla rusa tiene su receta. Si añades otros ingredientes, puede hacer que el plato esté más rico (o no), pero dejará de ser una ensaladilla. Los ingredientes básicos son la patata, la zanahoria, el huevo cocido, el atún y los guisantes, aunque no son esenciales y mucha gente los suprime; también suele ser habitual añadir aceitunas. Tampoco puede faltar la mayonesa. Otros ingredientes que se pueden añadir a una ensalada, como los palitos de cangrejo o la piña, no tienen cabida en la ensaladilla rusa.

La patata y la zanahoria cocidas. No escurrir bien las hortalizas puede aguar la ensaladilla y hacer que no esté tan rica. Lo recomendable es cocerlas con piel y retirársela cuando hayan templado. De esta manera, absorberán menos agua.

La mayonesa. Después de la patata, es el elemento con más peso en una ensaladilla. No subestimes su importancia. La textura es importante porque es la que debe dar melosidad a la receta; y debes mezclarla cuando el resto de ingredientes estén templados para que se integre bien, con una cuchara y con cuidado de que no se rompan la patata y la zanahoria. No pasa nada si vas mal de tiempo y utilizas una buena mayonesa de bote. Eso sí, tiene que ser mayonesa, no valen otras salsas como la rosa el ali-oli.

Las proporciones. Puede que te guste mucho el atún o las aceitunas, pero en una buena ensaladilla rusa mandan, por este orden, la patata y la mayonesa. También debe haber más atún y huevo cocido que zanahoria y guisantes y aceitunas (si los echas). Y las hortalizas no deben ser muy grandes. Todos los ingredientes deben tener un tamaño similar.

¿Cómo la servimos? Aunque lo fundamental es el sabor, la comida también entra por los ojos y la presentación tiene su importancia. Además de decorarla con pimientos, espárragos y/o aceitunas por encima de la muestra, puedes rallar la yema del huevo cocido. La puedes acompañar de pan, de picos o de regañás. Hay otras opciones como la paloma, una especie de gran corteza de trigo muy extendida en Salamanca.