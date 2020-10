Este año, la San Silvestre de Oviedo será virtual

La pandemia del coronavirus lo condiciona todo. Este año no podremos despedir el año corriendo por las calles de Oviedo cumpliendo así las indicaciones de las autoridades sanitarias frente a la pandemia. La alternativa que ofrece el Ayuntamiento de Oviedo es hacerlo de manera virtual. Se trata de una iniciativa dirigida a mayores de 14 años, que podrán descargarse una aplicación móvil, permitir a quien le interese recorrer los 5,5 kilómetros de la prueba entre el 19 y el 31 de diciembre, escogiendo cada uno el momento de participar y su propio recorrido. La concejala de Deportes, Concepción Méndez, confía en que esta iniciativa sea un éxito de participación y se logren superar incluso los habituales 5.000 inscritos, ya que podrán apuntarse personas que se encuentren en otro lugar durante esas fechas. Un edición en la que no habrá premios para los primeros clasificados, ya que no todos los participantes van a realizar el mismo recorrido, aunque sí habrá diplomas. Desde la empresa "Noko 360", Oscar Espiñeira, dice que se van a estudiar también diversas actividades para favorecer la participación de los menores de 14 años. Se trata, dice Espiñeira, de darle alicientes y motivaciones a las personas que ya han quedado bastante afectadas por el confinamiento vivido con los consiguientes problemas de salud que propicia el no hacer algún tipo de ejercicio. La inscripción se podrá cursar en la página web sansilvestreciudaddeoviedo.com, con un importe de 3 euros que irán destinados a una ong. Con cada inscripción habrá una camiseta que podrá recogerse en un punto físico y enviarla a casa, además de un dorsal conmemorativo y un diploma con el tiempo realizado.