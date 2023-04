Catorce formaciones han presentado candidaturas para concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo en Asturias de las que once se presentarán en las tres circunscripciones en que se divide el Principado, cuyo plazo de presentación de candidaturas finaliza esta medianoche, según fuentes de la Junta Electoral Provincial.



Así, las candidaturas a la circunscripción central, donde se reparten 34 escaños, son, por ese orden, las de PSOE, PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España, PP, Vox, Andecha Astur, SOS Asturias-España Vaciada, Verdes Equo Asturias, Suma Principado, PACMA, Ciudadanos, PUEDE (Partido Unionista Estado España), Foro, Podemos y Convocatoria por Asturias-IU.



Para la circunscripción occidental, donde se eligen seis diputados, el número de listas se reduce a doce al no concurrir ni PUEDE ni Verdes Equo Asturias y a once en la oriental, que designa a cinco representantes en la Junta General del Principado, dado que además de esas dos formaciones tampoco el Partido Animalista (PACMA) ha registrado lista.



Hace cuatro años fueron once los partidos o coaliciones -ocho menos que en 2015- los que registraron sus listas y diez de ellos lo hicieron en las tres circunscripciones de la región.



A las elecciones para elegir a los 45 diputados que integran la Junta General del Principado están convocados 835.451 ciudadanos residentes en Asturias -20.405 menos que en 2019- así como los 123.184 -117.865 hace cuatro años- que forman parte del Censo de Residentes Ausentes al vivir en el extranjero.