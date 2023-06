Estas son las once candidaturas registradas en Asturias para las generales del 23J

Once candidaturas de partidos políticos y coaliciones para el Congreso y diez para el Senado se han registrado ya en la Junta Electoral Provincial para concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio en Asturias después de que hace cuatro años se registrarán en el Principado trece listas para ambas cámaras.



A la espera del cierre del plazo de presentación, a las 00:00 horas de esta madrugada, las formaciones que concurrirán al Congreso son PSOE, PP, PACMA, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Por un Mundo más Justo (PU+J), Vox, PUEDE, Asturias Existe-España Vaciada, Recortes Cero, Sumar y Frente Obrero, que no concurrirá al Senado.



Así, respecto a noviembre de 2019, en estos comicios no se presentarán en Asturias formaciones como Foro -que concurrió en coalición con el PP-, Ciudadanos, PCPE, Andecha Astur o Partido Humanista mientras que Más País lo hará dentro de la coalición Sumar.



En cuanto a la conformación de las candidaturas de las principales formaciones, PSOE y Vox mantendrán a sus cabezas de lista de hace cuatro años, Adriana Lastra y José María Figaredo, respectivamente, mientras que el PP ha optado por la concejala avilesina Esther Llamazares en detrimento de Paloma Gázquez y Sumar -Unidas Podemos en noviembre de 2019- ha reemplazado a Sofía Castañón por el ex director general de Salud Pública Rafael Cofiño.



En las últimas elecciones generales en Asturias el PSOE fue el partido más votado y obtuvo tres de los siete diputados al Congreso en disputa frente a dos de PP-Foro y a uno de Unidas Podemos y de Vox mientras que en el Senado los socialistas lograron tres de los cuatro representantes y el cuarto fue para la coalición entre populares y foristas. EFE