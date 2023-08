Estas son las instrucciones que Barbón ha dado a los consejeros de su nuevo Gobierno

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este martes a los diez consejeros del nuevo equipo de gobierno de coalición que afronten sus responsabilidades con humildad y pegados al terreno, pero también con audacia y un profundo amor a Asturias.



"La década del cambio nos espera", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico después de que los cinco hombres y cinco mujeres que conforman el nuevo gabinete prometiesen sus cargos en un acto celebrado en la Junta General del Principado que contó con la presencia de los consejeros salientes, autoridades y diputados de todos los grupos políticos, salvo Vox.



Con una mano sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, los diez prometieron en castellano, salvo la titular de Educación, Lydia Espina, que también lo hizo en asturiano, cumplir con las normas y guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.



Tras mostrar su agradecimiento a los que dejan el Ejecutivo por cuatro años de trabajo en los que les tocó afrontar una pandemia y una crisis económica, Barbón ha asegurado que la "senda de progreso" que marcaron las elecciones autonómicas del 28 de marzo la refrendaba hoy con la formación de un "Gobierno claramente unido, de unidad progresista y voluntad transformadora".



Con nueve consejeros del ámbito socialista -dos son independientes- y uno de IU-Convocatoria por Asturias, Ovidio Zapico, el presidente ha incidido en que tiene que quedar claro que todos ellos conforman un "único gobierno" que tiene que trabajar en equipo.



"Lo importante es el todo, no las pequeñas parcelas", ha advertido Barbón antes de asegurar que van a "ser los protagonistas del cambio" que pide Asturias y que va a vivir la comunidad con la llegada del AVE, la creciente importancia del turismo o de la mano de proyectos singulares.



En presencia de los expresidentes Juan Luis Rodríguez Vigil y Antonio Trevín, Barbón ha incidido también en que, no solo se abren grandes oportunidades de cambio, sino que Asturias también debe ser un freno a la ola de involución que recorre España y Europa.



A los nuevos consejeros les ha pedido sobre todo que "no pierdan la humildad" y que sean capaces de reconocer sus errores cuando los cometan, pero también que no se queden encerrados en sus despachos o en una burbuja y que "pisen barro" para conocer lo que pasa en la calle.



"Sed audaces", les ha pedido Barbón, para quien es mejor equivocarse tratando de cambiar cosas, que quedarse parado sin hacer nada.



Por último, les ha reclamado que trabajen desde un "profundo amor a Asturias" y como "dignos herederos " de la tradición histórica de los gobiernos que han dado lo mejor de sí.



Tras este acto, en el que Barbón ha tenido también palabras de recuerdo para los heridos en el accidente de autobús registrado ayer entre Covadonga y los Lagos, los nuevos consejeros se han desplazado hasta sus despachos para recibir el traspaso de competencias de sus predecesores.



La consejera de Presidencia en funciones, Rita Camblor, lo ha hecho con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo; Ana Cárcaba ha traspasado la cartera al titular de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; y en Salud, Pablo Fernández lo ha hecho con Concepción Saavedra.



El nuevo consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha recibido la cartera de Alejandro Calvo, que también lo ha hecho con el nuevo titular de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos.



La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, asume desde hoy las competencias que hasta llevaba como titular de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández.



También está previsto que la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo en funciones, Berta Piñán, traspase simbólicamente la cartera a la viceconsejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez.



Junto a los nuevos, continúan en sus puestos la consejera de Educación, Lydia Espina; el de Ciencia, Borja Sánchez, al frente ahora de un departamento que incorpora Empresas, Formación y Empleo y que contará con una dirección general específica de empresas, pymes y emprendimiento, y la titular de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.



El hasta ahora responsable de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, también continúa al frente de la nueva cartera de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios. EFE