¿ Estás preparado para la Wi-Fi 6?

A veces no es fácil familiarizarnos con conceptos tecnológicos y menos aún con algunas herramientas. Todos, eso sí, sabemos lo que es una Wi-Fi, o al menos, para que sirve. Nos facilita la vida a la hora de concectarnos a la red con nuestros terminales móviles. Lo que quizá muchas personas no sepan es que esta conexión inalámbrica también progresa en sus prestaciones. La WiF-i 6 es lo último en conexión inalámbrica con una serie de ventajas que podemos disfrutar, eso sí, siempre que contemos con productos compatibles con este estándar. ¿Qué es WiF-i 6?, para explicarlo de una manera sencilla, se trata de la sexta generación de Wi-fi, es decir, no es una nueva forma de concetarse a Internet, sino de una actualización de lo que ya había. Una certificación que ya está disponible para los fabricantes de productos y algunos smartphones, con lo que será cuestión de algunos años que todos los dispositivos móviles adopten el nuevo estándar inalámbrico.

La principal diferencia con la Wi-Fi actual, la 5, lanzada en 2013, es que este estándar sólo utiliza bandas de 5 GHz, mientras que la Wi-Fi 6 utiliza también la banda de 2,5 GHz. También hay diferencias en el ancho de banda, ya que el nuevo estándar es capaz de crear "subcanales", es decir, podemos disponer de más caminos, de más vías para enviar a puntos de acceso diferentes., además de que permite el doble de transmisiones simultáneas. ¿Cómo podemos saber si el dispositivo es apto para Wi-Fi 6?, lo primero sería acudir a la web del fabricante del router o dispositivo que queramos comprar, ver las características técnicas del equipo y fijarnos si soporta el nuevo estándar de Wi-Fi. Una manera sencilla de detectar si nuestra tarjera de red admite 5 Ghz es mirando en las conexiones inalámbricas. Si el nombre de nuestra red Wi-Fi aparece acompañado de 5G, es que es compatible.