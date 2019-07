"Nos despiden sin miramientos"

Trabajadores de Telecable se han concentrado este viernes frente a la sede de la compañía en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón en protesta por los despidos y la externalización de una parte de la plantilla a la empresa ZTE.

"Estamos en un ambiente de matadero laboral tecnológico", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, Eduardo Iván Sánchez, miembro del Comité de Empresa, quien ha incidido en que si bien la manifestación estaba convocada en repulsa al proceso de externalización que se ejecuta el día 15, por el cual 24 trabajadores de Telecable pasarán a la multinacional china ZTE, a esto se han sumado siete nuevos despidos este jueves.

Sánchez ha apuntado que estos nuevos despidos han afectado a gente sin personal a su cargo, al tiempo que ha lamentado que no para de destruirse empleo y tejido productivo. Dicho esto, ha dejado claro que son una empresa rentable pero, para ganar más dinero, se precarizan las condiciones laborales y se externalizan servicios, lo que redunda, a su juicio, en una pérdida de calidad.

Ha recalcado, asimismo, que estos despidos se suman a los que ha hubo hace cuatro semanas. A este respecto, ha apuntado que desde que Euskaltel compró Telecable en mayo de 2017 ha habido 37 despidos, además de cambios en las condiciones laborales que han provocado que gente se fuera de la compañía.

También ha criticado las formas en las que se produjeron los despidos, a través de una llamada para subir al despacho, dar la carta de despido y pasar acto seguido a recoger las cosas para irse. Entre los despidos, hay personas que llevaban desde la fundación de Telecable o con antigüedades de muchos años, aunque alguno también de más reciente incorporación.

"Son despidos sin miramientos", se ha quejado Sánchez, quien ha remarcado que se ha despedido a personas con más de 60 años de edad, así como a jóvenes talentos. "Estamos perdiendo talento y les da igual", ha asegurado.

Por todo ello, ha exigido a la empresa que presente un plan de viabilidad y que mantenga la producción y la carga de trabajo; que no la vacíe de contenido. Ha llamado la atención, en este sentido, sobre que hay 700 familias que su sueldo depende directa o indirectamente de lo que era Telecable antes de la compra.

Pese a ello, ha reconocido que ya no pueden creer "nada" de la empresa, ya que habían afirmado que no habría más despidos y este jueves hubo siete. "Esto es una sangría y no sabemos dónde va a parar", ha señalado acerca de la situación en la empresa.

Junto a él, Andrés Río, miembro también del Comité de Empresa, ha explicado que de 182 personas en plantilla que llegaron a ser, ahora quedan 159, pero el número se va a reducir a partir del lunes con la externalización de trabajadores. Según él, en dos años se ha reducido en un 30 por ciento la plantilla.