Escapan de un control de la Guardia Civil y se estrellan con el coche a 10 km

La Guardia Civil ha tomado declaración como investigados a un hombre de 39 años y una mujer de 40 que se saltaron un control de alcoholemia y drogas cuando el conductor circulaba ebrio y drogado y sin permiso de conducir por la A-8, a la altura de Carreño, y que sufrieron un accidente de tráfico a diez kilómetros del lugar donde se dieron a la fuga.



Los hechos ocurrieron sobre las 01: 30 horas del pasado 26 de abril cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del accidente en el que estaban involucrados los dos ocupantes de un vehículo que había eludido un control establecido por la Policía Local de Corvera de Asturias en la Avenida Principado de las Vegas-Corvera,



Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar del siniestro, ubicado a diez kilómetros del control, pudieron constatar que el conductor, de 39 años y vecino de Corvera, no estaba en posesión del permiso de conducción al no haberlo obtenido nunca.



Posteriormente se le sometió a las pruebas de alcoholemia y drogas, en las que dio positivo, por lo que se le comunicó su presunta autoría en un delito contra la seguridad vial y se instruyeron dos denuncias contra él por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.



Al verificar toda la documentación relativa al vehículo, los agentes se percataron igualmente de que la titular era su acompañante, una mujer que le había permitido conducir pese a que sabía que no tenía carné, por lo que se le tomó declaración como presunta cooperadora necesaria en un delito contra la seguridad vial.



La Guardia Civil ha remitido las diligencias al Juzgado de Guardia de Gijón. EFE