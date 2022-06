Enrique Fernández: La supervivencia de Saint-Gobain en Asturias no está en duda

El consejero de Industria, Empleo, y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández, ha declarado este jueves que la supervivencia de Saint-Gobain en Asturias no está en duda, gracias a la línea de Glass, “que tiene un presente y un futuro halagüeño”.



El consejero ha dicho que la división de Glass, enfocada al mercado de la construcción, “tiene un presente y un futuro halagüeño y, por lo tanto, no está en duda la supervivencia de Saint-Gobain en Asturias”.



Sin embargo, ha precisado, sí hay dificultades coyunturales, “que podrían incluso ser estructurales”, en la división de la fabricación de parabrisas para automóvil (Sekurit) y, por lo tanto, ahí ha visto necesario que las partes analicen la realidad de los mercados y de la empresa para poder llegar a un acuerdo y un entendimiento que garantice la viabilidad y su futuro.



El consejero ha hecho estas declaraciones ante las negociaciones que llevan a cabo para la aplicación de un ERE de extinción de empleo que afectaría a 42 trabajadores de la línea de automoción de Avilés, que acumula un stock de parabrisas.



En su opinión, lo importante es que se clarifique el futuro y se genere un nuevo marco de normalidad en las relaciones laborales y eso pasa por llegar a acuerdos sobre el planteamiento inicial de regulación de empleo que plantea la compañía y despejar las incertidumbres y las incógnitas sobre el futuro de la empresa en Asturias.

UGT: Saint-Gobain quiere despedir para contratar con salarios más bajos

El consejero de industria anima a empresa y trabajadores a alcanzar un acuerdo, pero, hoy por hoy, parece difícil.

Este jueves visitaba la fábrica de Avilés el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que acusa a la multinacional de proponer despidos en sus fábricas para luego contratar a personal con salarios más bajos y en peores condiciones.

"El conjunto del país se tiene que plantar”, ha subrayado Álvarez, que ha indicado que una buena parte de los problemas laborales que tiene España, “de la miseria salarial que hay”, es consecuencia de unas prácticas que ha calificado de “viejas y pasadas de moda”.



El líder ugetista ha dicho que no hay razones para el recorte de la plantilla cuando tienen alternativas que los sindicatos han puesto sobre la mesa como la posibilidad de reducir horarios o un expediente de regulación temporal de empleo, dado que los problemas que tiene la empresa son de carácter temporal.



“Si es un problema coyuntural, es como si una persona que se rompe un brazo y se lo cortan, no tiene ningún sentido esos despidos porque no hay ninguna necesidad”, ha declarado.

De momento la huelga va a continuar y los sindicatos ya anuncian que impugnarán el ERE en los tribunales si la empresa decide seguir adelante con él sin acuerdo.