El PP ve engaño en el informe secreto de la oficialidad y el Principado dice que 'no da para más'

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ha asegurado este lunes que el Gobierno ha arrojado "toda la luz del mundo" en relación al informe jurídico sobre la oficialidad del asturiano encargado por la Consejería de Cultura, una polémica que, a su juicio, "no da para más".



"Nadie ha mentido y nadie ha escondido. Si alguien no ha querido ver el informe es porque no ha querido", ha apuntado este lunes durante su comparecencia en la comisión correspondiente de la Junta General tras ser preguntado por el diputado del PP Pablo González sobre si evitó que el documento fuera incluido en los asuntos a tratar por el Consejo de Gobierno.

González ha denunciado que "no tiene sentido" que Piñán fuese conocedora del documento y no lo aportase al resto de compañeros del Gobierno y a los partidos que se encontraban negociando la reforma del Estatuto de Autonomía. " O se oculta una información clave o directamente nos mienten cuando dicen que no se aportó".



Cofiño ha reiterado que el era conocedor del documento, al estar publicado en el perfil del contratante de la administración autonómica "hace muchos meses" bajo un título "suficientemente identificativo", por lo que no se puede "alegar ignorancia".



"Cuando he visto que existía en el perfil un contrato así, lo pedí. No se puede alegar ignorancia. Otra cosa es que no se haya querido visitar el portal o, si se ha visitado, se ha pospuesto el asunto para un momento estratégicamente político más interesante para algunos", ha añadido.



Cofiño ha vuelto a poner de manifiesto que este informe es uno de los "muchos" que se encargan por las Consejerías y "no todos acceden" al Consejo de Gobierno.



En este sentido, ha reiterado que cuando la titular de Cultura, Berta Piñán, accedió a su contenido comprendió que "no se adecuaba" a la posición que el Ejecutivo regional tiene sobre la oficialidad.



El vicepresidente también ha comentado que él como secretario del Consejo de Gobierno únicamente confecciona el orden del día a instancia del resto de órganos y da fe de los acuerdos adoptados. EFE