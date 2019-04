Encierro vecinal en Gijón para pedir la firma del Plan de Vías

Una docena de representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijín (FAV) han iniciado este lunes un encierro "simbólico" en el Ayuntamiento para reclamar la firma del convenio del Plan de Vías. El encierro ha sido secundado también por el Grupo Municipal de Xixón Sí Puede.

En este sentido, han dejado claro que no abandonarán el encierro hasta que haya una notificación escrita al Ayuntamiento de cuando se llevará el citado convenio al Consejo de Ministros y al Consejo de Gobierno regional.

Los encerrados van a permanecer en el salón de plenos del Ayuntamiento hasta que recibir un comunicado oficial o que "vengan en persona"la delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa, y el consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, para informar de lo mismo.

"Diecisiete años bien valen una noche en el Ayuntamiento", ha indicado el presidente de la FAV, Adrián Arias, con referencia al tiempo de espera para que este proyecto sea realidad. Así lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación tras anunciar el encierro al término del Pleno Extraordinario del Sorteo para la Composición de Mesas Electorales.

Arias ha insistido en que quieren un mensaje "claro" por parte de la Administración regional y estatal, al tiempo que se ha quejado de que no se haya secundado el Pleno Permanente como había solicitado la FAV hasta que estuviera firmado el convenio.

Asimismo, ha resaltado que las exigencias de la FAV son "de sentido común", además de dejar claro que no se fían de "supuestas promesas", con referencia al anuncio de Lastra de que el convenio estaría listo para firmarse a mediados de este mes.

También ha recalcado que hacen este encierro en defensa de los gijoneses, de las instituciones y del consenso alcanzado en su momento en torno a este convenio, además de para que Principado y Gobierno central no miren "para otro lado" en este asunto y no estén jugando "con cálculos electorales", cuando en Gijón el Ayuntamiento ya lo firmó.

Arias ha remarcado que no se puede seguir "con el cuento de la lechera". Asimismo, ha indicado que después de 17 años de lucha vecinal, ya no se pueden llevar a engaños y que el Plan de Vías acabe siendo "una película de terror", ha apuntado.

Este ha indicado que cuando un político viene a Gijón a comprometerse con un proyecto "no puede decir luego que no le cuadran las cuentas", ha reprochado. "Menos fotos y más compromisos", ha conminado, al tiempo que ha señalado que "no nos va a temblar el pulso".

"Estamos dispuestos a todo", ha señalado sobre el encierro, en el que los representantes vecinales tratarán de turnarse. "Es la casa de todos pero hay límites", ha indicado, no obstante.

Antes de anunciar el encierro, y durante su intervención en el Pleno, Arias había recalcado que quedan tres viernes "milagro", con referencia a los Consejos de Ministros restantes antes de las elecciones.

También había echado en cara que hay un "falso rumor" muy extendido de que la sociedad civil solo aprieta cuando gobierna un determinado gobierno. A su juicio, quien dice eso "miente, difama", y falta a la verdad a muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando en que el Plan de Vías sea una realidad.

"Fuimos prudentes, pero no queremos ser tontos", había apuntado antes de anunciar el encierro. "No queremos esperar a ver si el presidente de la sonrisa eterna tiene a bien firmar", ha recalcado.