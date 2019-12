Encierro en la Consejería de Educación

Los responsables de educación de los sindicatos UGT y ANPE se han encerrado este martes en la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias situada en la plaza de España de Oviedo.

Desde los dos sindicatos denuncian el "atropello" a que es sometido el profesorado asturiano, a quien, según han apuntado, se excluye del segundo nivel de desarrollo profesional en los presupuestos de 2020, "como ya se hizo en los de 2019".

El presidente de ANPE en Asturias, Gumersindo Rodríguez, entiende que se trata de "una discriminación inaceptable" que convierte a los docentes "en empleados de segunda" e insisten en que "el Principado incumple los acuerdos que ha firmado y el compromiso anunciado de apertura del segundo Plan de Evaluación".

El sindicato ha criticado que el Principado incumpla su compromiso de dedicar seis millones para el pago de ese segundo nivel del plan de evaluación docente en 2020. «De manera arbitraria y vergonzante se vuelve a excluir a los docentes del segundo nivel de desarrollo profesional, como ya se hizo en 2019, convirtiendo al profesorado en empleados de segunda», ha apostillado.

El proyecto presupuestario no recoge el dinero comprometido en su día por la propia Consejería de Educación.ANPE no descarta acudir a los tribunales para reclamar el plus salarial que afecta a 8.000 profesores del Principado y que significaría 200 euros mensuales más para los docentes de Educación Secundaria y 150 para los maestros. "Esperamos que entren en razón y que el Principado no busque eternizar esta situación", ha declarado en COPE, Gumersido Rodríguez.

Los sindicatos denunciaron en los tribunales el "incumplimiento" de 2019 y ahora estudian hacer lo propio con el de 2020.