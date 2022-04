Lo empresarios del Noroeste de España unen fuerzas para buscar soluciones a la crisis

Representantes de las organizaciones empresariales de Asturias, Galicia y Castilla y León han unido este miércoles sus fuerzas en Oviedo para ofrecer soluciones conjuntas a problemas comunes. Lo han hecho a través de la jornada 'El Noroeste: empresas que suman, economíasque avanzan', en la que han defendido la unión empresarial tras dos años de pandemia "muy complicados".

Momentos antes de la jornada, han comparecido en rueda de prensa la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; y el director de la zona Noroeste del Banco Sabadell, Pablo Junceda.

María Calvo ha destacado la importancia de la unión de empresas del noroeste, ya que estos territorios juntos aportan el 10% de la poblaciónespañola y el 9% del PIB nacional. Ante la situación en la que se encuentra la empresa, con falta de mano de obra y los efectos de la inflación, la presidenta de FADE ha subrayado la importancia de que la solución venga de la mano de las empresas, poniéndolas "en el centro" de la actividad económica y la agenda.

Así, ha demandado agilidad para la implantación de empresas en el territorio, de manera que, una vez una compañía decida implantarse en un territorio, pueda hacerlo en un periodo corto de tiempo con seguridad jurídica y certidumbre. Ha pedido además medidas para que la formación que se ofrece se acompase a las demandas de las empresas para combatir el paro, las vacantes empresariales y así fijar población en el territorio.

El presidente de Cepyme, por su parte, ha puesto el foco en los efectos que han tenido los dos años de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, destacando el "altísimo" índice de morosidad, con 396.000 millones. Esto, ha agregado, supone una carga financiera "directa" para las pequeñas y medianas empresas de 2.500 millones de euros.

El inicio de 2022, ha agregado, tampoco ha sido positivo. La empresa "está desgastada, reactivada, pero no recuperada", ha manifestado. En lo referido a la falta de mano de obra cualificada, ha lamentado que, con 3,1 millones de parados haya 109.000 vacantes en las que no seencuentran los perfiles adecuados. "Hay un gravísimo problema", ha advertido, al tiempo que ha trasladado a la ministra de Trabajo, YolandaDíaz, que no se trata de un problema de remuneración, sino que es algo que afecta de manera transversal a todos los sectores y segmentos económicos.

A ello ha sumado la inflación derivada de la guerra en Ucrania, una subida de precios que "más de la mitad de las empresas" no pueden traspasar a su producto, porque se quedarían "fuera de mercado".

Desde Galicia, Juan Vieites ha advertido de que la pérdida de impulso del crecimiento económico "está perjudicando al mundo empresarial", con la contracción de la confianza de los consumidores y el aumento de la inflación. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia ha hecho énfasis en el pacto de rentas, asegurando que es "fundamental" moderar salarios. "Si no lo hacemos, cada vez la inflación se nos va a disparar más", ha defendido.

El presidente de la CEOE de Castilla y León, por su parte, ha defendido el papel de las organizaciones empresariales, y ha destacado la importancia de "hacer ver" a los gobernantes lo que "son" y lo que "representan", ante un nuevo escenario político en el que "los partidos nuevos" quieren "llevarse a su terreno" el diálogo social. En este punto, ha pedido al nuevo Ejecutivo castellano-leonés que respete este diálogo social.

El Banco Sabadell patrocina esta jornada, en la que su director del Noroeste, Pablo Junceda, ha destacado cinco problemas y seis ventajas y oportunidades comunes al noroeste. Los problemas comunes son a su juicio el pequeño tamaño de las empresas del noroeste, el impacto de la "excesiva inflación", la ausencia de "agilidad administrativa", los "componentes fiscales", y la transición energética.

En cuanto a las oportunidades, ha citado la unidad empresarial; la evolución positiva de la economía mundial; la vuelta al consumo local tras la pandemia; la existencia de "empresarios y familias empresariales de raza" en todo el noroeste; los avances en infraestructuras; y la "capacidad y fortaleza" del sistema financiero.