"La empresa que no incluya la digitalización en su estrategia, tiene los días contados"

El Director General de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo, lo tiene claro; hoy en día si una empresa no incluye la transformación digital (ciberseguridad, big data, análisis de datos), en su estrategia, tiene los días contados. Son declaraciones de Lucas del Amo en el evento que en el Hotel de La Reconquista de Oviedo ha reunido a profesionales del sector tecnológico de Asturias organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía y la consultora-tecnológica Grupo Legal Software. Un debate centrado en la necesaria transformación digital en un entorno cambiante que atañe a todos los profesionales y empresas.





El Director General de Innovación, señala que en avances de digitalización en las empresas, en Asturias no encontramos de todo, desde grandes empresas muy punteras y que son referentes nacionales e internacionales que lo tienen claro y tienen su procesos muy avanzados, hasta pequeñas y medianas empresas (PYMES), que deben de hacer un esfuerzo extra, aún reconociendo que los tiempos no son muy favorables porque la crisis sanitaria ha lastrado su cuenta de resultados, aunque sorprende que en este segmento, encontramos empresas que han hecho esfuerzos y se han adaptado y otras que se han quedado atrás. También destaca que hay empresas, aunque son las menos, que no ven esto como algo esencial porque creen que se pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera, y eso es un error porque no van a tener cabida en el mundo actual, por lo que nuestra labor como Administración es hacer una labor pedagógica para hacerles ver que están equivocados. Del Amo señala que hay que esforzarse más porque la transformaciòn digital pasa por ellos mismos, como gerentes o propietarios de una empresa, deben de creérselo porque esto ha venido para quedarse, sino el sistema te echa. El Principado ha puesto en marcha la primera fase de la estrategia digital en la que han participado unas 150 empresas con la elaboració de un documento que tiene caràcter participativo.