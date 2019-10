El emocionante mensaje de los trabajadores de Vesuvius desde la Catedral de Oviedo

El tiempo corre, los plazos se agotan y la solución de Vesuvius no acaba de llegar. Ante esta tesitura, tres trabajadores de la planta que la multinacional quiere cerrar en Langreo han tomado una decisión drástica: encerrarse en la Catedral de Oviedo hasta que se solucione el conflicto. Un encierro indefinido que ha encontrado el apoyo del resto de la plantilla: "Gracias a los compañeros y a sus familias que los van a tener aquí una temporada".

Decenas de personas se han concentrado en el exterior del templo asturiano para mandar un mensaje de apoyo a los compañeros encerrados y para rechazar, una vez más, los planes de Vesuvius: "Quieren dejar en la calle a 128 familias; llevamos atravesando un infierno desde hace más de un mes que estalló el conflicto -ha dicho un trabajador con un megáfono en la mano-; desde entonces, se están burlando de nosotros, de las administraciones de Asturias y de España y de toda la ciudadanía".

Piden el apoyo de toda la sociedad asturiana

Por ello, el afectado por los despidos de Vesuvius ha advertido de que "no vamos a renunciar a seguir peleando y no vamos a permitir que, además de nuestro puesto de trabajo, nos roben la dignidad" y ha invitado a que "toda la sociedad le pare los pies" a la multinacional: "Por respeto a nosotros mismos como sociedad, no podemos permitir que Vesuvius se salga con la suya", ha sentenciado.

El mensaje, reivindicativo y como muestra de apoyo a los tres trabajadores de la planta langreana de Vesuvius, se ha cerrado con una proclama que las decenas de personas han repetido: "Es el momento de demostar que todos somos Vesuvius, ¡Asturias ponte en pie!", han gritado.