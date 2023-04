Elena Cebada: "Hay que poner en valor el trabajo tan vocacional de los ganaderos asturianos"

Este lunes ha sido un día de fiesta y celebración en el Salón Gourmets. Una jornada en la que el protagonismo ha recaído sobre la IGP Ternera Asturiana, que ha entregado el sexto galardón correspondiente al concurso 'En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana'.

El restaurante ovetense 'La Puerta de Cimadevilla' se ha llevado el galardón que ha estado tremendamente reñido, como comenta en COPE Asturias entre risas Elena Cebada, gerente de la IGP Ternera Asturiana: "Menos mal que no estaba en el Jurado de la final. Me han comentado que ha sido muy complicado".

Un concurso que adquiere una dimensión nacional e internacional, pero que nace con el fin de poner en valor toda la cadena que compone la IGP, y sobre todo a los ganaderos asturianos, explica Cebada: "No nos valdría de nada tener unos ganaderos y ganaderas que se desviven por un trabajo tan vocacional como atender a sus animales cada día. 6200 ganaderos y ganaderas distribuidos por toda Asturias. Hay que defenderlo todo esto en el plato y en la carnicería. Pueden tener un trabajo maravilloso, pero si no tenemos profesionales que lo ponen en valor no hacemos nada. Hoy lo ponemos en valor. El trabajo de los ganaderos a través de las manos de los cocineros que nos han hecho disfrutar este lunes".