El economista turco Dani Rodrik, Premio Princesa de Ciencias Sociales

El economista turco Dani Rodrik ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020, según ha hecho público hoy el jurado encargado de su concesión. El jurado de este Premio –convocado por la Fundación Princesa de Asturias– estuvo presidido por Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert, e integrado por Juan Barja de Quiroga Losada, Adela Cortina Orts, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Mauro Guillén Rodríguez, Silvia Iranzo Gutiérrez, Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Óscar Loureda Lamas, Manuel Menéndez Menéndez, Enrique Moradiellos García, Montserrat Moreno Marimón, Emilio Ontiveros Baeza, Jaime Pérez Renovales, Rafael Puyol Antolín, Isaac Querub Caro, Myriam Seco Álvarez y Marta Elvira Rojo (secretaria).

Esta candidatura ha sido propuesta por Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. De forma excepcional, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, la reunión se ha desarrollado mediante videoconferencia. Nacido en Estambul (Turquía) el 14 de agosto de 1957, Dani Rodrik obtuvo en 1979 su licenciatura en Letras por la Universidad de Harvard y, dos años después, el título de máster en Administración Pública por la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, en la que se doctoró en Economía en 1985. Fue profesor asistente y asociado de Política Económica Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la de Columbia, profesor Rafiq Hariri de Política Económica Internacional también en Harvard y profesor Albert O. Hirschman de Economía en la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton.

Actualmente ocupa la cátedra Fundación Ford de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Considerado como uno de los mayores expertos mundiales en economía política, a lo largo de su carrera ha publicado más de veinte libros y monográficos y numerosos artículos sobre crecimiento y análisis económico, desarrollo y política y ha impartido conferencias en universidades e instituciones de prestigio de todo el mundo. En su libro La paradoja de la globalización: democracia y futuro de la economía mundial (2011) formuló una de sus tesis más populares: la del trilema de la política internacional. Según este, no es posible para un país combinar de manera simultánea su integración en la economía global, la democracia y la soberanía estatal, sino que, dada la situación del sistema, debe renunciar a una de las tres opciones. El trilema se ha convertido, desde su formulación, en una de las ideas más referenciadas en el debate internacional de teoría económica. Ha enfocado una parte de su labor al ámbito de la cooperación como codirector de Economics for Inclusive Prosperity (EfIP), una red de economistas comprometidos con alcanzar un sistema financiero más justo y una sociedad más equitativa.

También forma parte de la Bureau for Research in Economic Analysis of Development (BREAD), organización no gubernamental que proporciona educación económica en lugares en vías de crecimiento. Es coeditor del Journal of Globalization and Development y está presente en los consejos editorial y asesor, respectivamente, de la publicación Studies in Comparative International Development y de la Review of Economics and Statistics de la Universidad de Harvard, además de pertenecer al consejo editorial de la revista académica Global Policy, publicada por la Universidad de Durham. Es también miembro del comité ejecutivo del Weatherhead for International Affairs de Harvard. Rodrik es miembro emérito de la Asociación Económica Europea, miembro honorario de la Asociación Económica de Latinoamérica y el Caribe y presidente de la Asociación Económica Internacional. Es socio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos y miembro del Centro para la Investigación en Política Económica de Londres, del Consejo Asesor de Economía de la Presidencia de Sudáfrica, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, de la Academia Turca de Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, entre muchos otros cargos y membresías. Doctor honoris causa por las universidades de Antwerp, Católica del Perú, Groninga, Sur de Dinamarca, York, Lyon y Erasmo de Róterdam, Rodrik ha recibido los premios Leontief del Instituto de Desarrollo Global y Medioambiente de la Tufts University (2002), Albert O. Hirschman del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales (EE. UU., 2007), John Fayerweather a la Eminencia Escolar de la Academia de Negocios Internacionales (EE. UU., 2017), John von Neumann del Colegio Rajk László de Estudios Avanzados de Budapest (2018) y George S. Eccles a la excelencia en Literatura Económica de la Escuela de Negocios de Columbia (2019), entre otros.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar “la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional”. Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales se concederá a “la labor creadora y/o de investigación de la historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía y la antropología, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos”. En esta edición concurría al galardón de Ciencias Sociales un total de 33 candidaturas procedentes de 14 países.

Este ha sido el cuarto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima edición. Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra la COVID-19, el de las Artes a los compositores Ennio Morricone y John Williams, y el de Comunicación y Humanidades a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al Hay Festival of Literature & Arts. En los próximos días se fallarán los correspondientes a (por orden) Deportes, Letras, Investigación Científica y Técnica, y Cooperación Internacional. Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón− un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.