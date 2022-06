La EBAU vuelve a las sedes tradicionales y mantiene el formato "flexible" para las pruebas

Un total de 4.407 estudiantes se examinan este año en Asturias de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en su convocatoria ordinaria, que se desarrollará entre el miércoles, 8 y el viernes, 10 de junio.

El número es inferior al año anterior, cuando se inscribieron 4.829 estudiantes, como consecuencia del descenso de la población juvenil. Y eso que este año pueden presentarse, por primera vez, los alumnos con una asignatura suspensa. No sabemos cuántos, porque la Universidad aún no ha facilitado el dato.

Las pruebas se llevarán a cabo en 17 ubicaciones, situadas en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego. La convocatoria de julio tendrá lugar entre los días 6 y 8.

Todos los exámenes regresan a sedes educativas, bien en aulas universitarias o en Institutos de Enseñanza Secundaria allí donde no hay sede universitaria. En concreto, las sedes serán las siguientes:

Oviedo

Aulario A – Campus de Humanidades.

Aulario A – Facultad de Economía y Empresa.

Aulario 2 – Facultad de Economía y Empresa.

Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales. Facultad de Derecho.

Gijón

Aulario Sur – EPI Gijón.

Aulario Norte – EPI Gijón.

Edificio Polivalente – EPI Gijón.

Avilés

IES Nº5.

IES Ramón Menéndez Pidal.

IES Carreño Miranda.

Mieres

Campus de Mieres.

Langreo

IES Jerónimo González. Sama de Langreo.

Oriente

IES Avelina Cerra. Ribadesella.

Suroccidente

IES Cangas del Narcea.

Occidente

IES Marqués de Casariego. Tapia.

IES Carmen y Severo Ochoa. Luarca.

Tras dos años de pandemia la EBAU abandona los polideportivos, pero mantiene el mayor número de preguntas a escoger por el alumno que se implantó durante la covid. Un formato más “flexible” que defiende la consejera de educación, Lydia Espina. "Se flexibiliza de acuerdo a las necesidades de los alumnos y las alumnas y el contexto en el que han vivido, pero que se flexibilicen las cosas no quiere decir que se hagan más fáciles", asegura, y remarca, "no se reducen contenidos, no se baja el nivel de exigencia y no es una EBAU más fácil".

Los estudiantes de Bachillerato deberán examinarse de las 4 asignaturas, que constituyen la fase de acceso, cursadas en segundo de Bachillerato según la modalidad e itinerario realizado.

Cada ejercicio de la fase de acceso se calificará de 0 a 10 puntos. La calificación de esta fase será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias, expresada en una escala de 0 a 10 puntos con tres cifras decimales y redondeada a la milésima.

Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 puntos para hacer media con la calificación final del bachillerato.

La nota de la EBAU se calculará en base a un 60% de la calificación final del Bachillerato (NMB) y un 40% de la calificación de la fase de acceso de la prueba (CFA). Se entenderá que un estudiante reúne los requisitos de acceso cuando el resultado de esta fórmula sea igual o superior a 5 puntos. La nota máxima en esta fase es de 10 puntos.

Aquellos estudiantes que quieran subir nota para acceder a sus estudios universitarios deberán presentarse además a la fase de admisión. Consistirá en la evaluación de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de Bachillerato. Las materias de esta fase no requieren haber sido cursadas en el bachillerato para ser evaluadas en la prueba y los estudiantes se podrán examinar de un máximo de 4 asignaturas.

La nota final una vez realizadas ambas fases (acceso y admisión) alcanzará un máximo de 14 puntos.