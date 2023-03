Tenso debate en la Junta: el PP acusa a Barbón de ser "el peor gestor", Cs de "soberbia" y "narcisismo"

La sesión de "preguntas al presidente", celebrada este miércoles en el parlamento asturiano ha tenido un marcado carácter pre electoral, con duros cruces de acusaciones entre Barbón y la oposición.

Tal vez el más intenso fue con la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, que en su intervención subrayaba que "el narcisismo, la soberbia, la demagogia y la manipulación, con mentiras y medias verdades, no tendrían que formar parte de las virtudes de un presidente".



Fernández, quien ha pedido a Barbón que "no sea arrogante" porque el hecho de disponer de más escaños no supone que sea "el mejor", ha afeado la respuesta "falaz y demagógica" que el presidente ofrece a distintas cuestiones planteadas en los plenos.



La portavoz de Ciudadanos, ha afirmado que se va de la política "decepcionada y desengañada", tras encontrar en ella a muchos como Barbón.



El presidente respondía, también, con dureza, asegurando que "nadie se ha atrevido a insultar tanto en tan poco". Unas palabras que, para Barbón no sólo "la descalifican por completo ya no como política, que ya es gravísimo", sino también "como persona".

También hubo un duro cruce de reproches con la portavoz del PP, Beatriz Polledo, que calificó a Barbón de "fraude en sí mismo" y "el peor gestor" que ha tenido Asturias en cuarenta años de democracia.

Polledo echó en cara al presidente la baja ejecución presupuestaria de las inversiones, que se situaron en el 47 por ciento el pasado ejercicio, "cuando dejaron de gastar uno de cada dos euros previstos".



Según la portavoz popular, esta tendencia ya se inició en 2019, primer año de la legislatura, y a partir de ahí los datos han ido "en caída libre", una circunstancia que, además, se produce también en organismos como el Servicio de Empleo o en el ERA (Residencias de Ancianos).



Esto demuestra, ha apuntado, que Barbón "representa la parálisis" y que su "penosa" gestión está llevando a crear "la peor Asturias" unida al "maltrato" que recibe la región del Gobierno central.



En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha recordado que la ejecución del presupuesto en su conjunto se situó el año pasado en más del 90 por ciento y que la del capítulo inversor alcanzó el 71 por ciento pese a una ley de contratos estatal "chapucera", la crisis de materiales y la deriva inflacionista derivada de la guerra de Ucrania, que dificultó las adjudicaciones de los proyectos licitados.



Para Barbón, el PP se limita ahora a seguir la línea de su candidato autonómico "que llegó a Asturias diciendo que olía a cerrado" y al que sólo le faltó llamar "pueblerino" a los asturianos, y que vio desmontadas por altos responsables de la Comisión Europea sus acusaciones de que Asturias ni captaba ni gestionaba bien los fondos europeos.