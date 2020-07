La dura reacción del PSOE de Oviedo contra la Fiscalía por el caso "Gascona"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha mostrado este jueves su "sorpresa" por el cambio de criterio de la Fiscalía del Principado de Asturias en relación a la causa abierta contra el anterior Equipo de Gobierno local --formado por PSOE, Somos e IU-- por la celebración del 'Mercáu de la Gascuña' de 2018. El exalcalde ha afirmado en rueda de prensa que "sorprende que el haber cambiado el color del Gobierno cambie la posición de la Fiscalía", pasando "el mismo acto" de ser legal a ilegal.

López se ha referido en estos términos a la acusación de Fiscalía en la que solicita 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en las corporaciones locales para López y nueve concejales, miembros todos ellos de la Junta de Gobierno Local en 2018, por un delito de prevaricación por autorizar la celebración del Mercáu de la Gascuña "en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo, todos ellos contrarios a la autorización".

El portavoz socialista ha recordado que el mismo evento se produjo "varias veces" en años anteriores como 2014 o 2015, cuando gobernaba el PP, "sin que haya habido ningún problema". "El acto se produce con mi Equipo de Gobierno y entonces sí hay problema", ha criticado. Ha afirmado en este sentido que "una razón posible" para que la Fiscalía haya cambiado de criterio es el cambio de gobierno, aunque ha dicho que espera "que no sea" esa la motivación del Ministerio Fiscal.

Ha indicado el exalcalde socialista que rechaza "total y absolutamente" la acusación de la Fiscalía, "tanto en el fondo como en la forma de su presentación". En este punto ha subrayado que se ha enterado por los medios de comunicación de la acusación, sin que todavía le haya llegado la notificación oficial. "Los acusados deberíamos tener el derecho a ser informados de forma directa y no por los medios de comunicación", ha aseverado.

El portavoz socialista ha defendido que el Mercáu "no fue un evento único ni nuevo" y ha indicado que el cambio de criterio de la Fiscalía, que inicialmente había aceptado el archivo de la causa, le genera "una sensación de inseguridad".

Señala además que la nota de Fiscalía "está plagada de incongruencias e imprecisiones", al decir que la decisión de celebrar el mercado respondió a la "voluntad personal" del Gobierno y "con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad". "Todo es falso, los informes técnicos no eran negativos", ha asegurado, para después afirmar que "las motivaciones que aporta la Fiscalía no tienen base alguna". "No ha habido ninguna voluntad ni conciencia de actuar al margen de la ley", ha enfatizado.

Wenceslao López ha indicado que el grupo municipal pondrá en conocimiento del partido el documento de acusación cuando les llegue, para que la formación decida "hasta dónde aplicar el código ético en este caso concreto". Formalmente, ha indicado, está sobre la mesa una acusación de Fiscalía en la que atribuye al tripartito "la peor de las prevaricaciones" con una pena de 90 años de inhabilitación en total. "Nuestro partido, que nos puso aquí, tiene un código ético que todos hemos asumido y el partido dirá hasta donde aplicarlo", ha agregado.

ES UN "DURO GOLPE" PARA QUIENES "DEFIENDEN LO PÚBLICO

El concejal ha señalado que se trata de un "duro golpe" para los ediles socialistas investigados --López, Ana Rivas, Marisa Ponga y Ricardo Fernández--, al sentirse "agredidos" en sus principios y en su "dignidad" por la acusación de la Fiscalía.

"Estamos aquí porque creemos en lo público y defendemos lo público", ha asegurado López. Ha criticado el exalcalde que la Fiscalía diga que "no es cierta" esta premisa y ha señalado que es "muy grave" la acusación, además de "agresiva" para quienes "creen en lo público". Es grave, ha dicho, "no solo por la pena", sino porque "alguien" diga que su Ejecutivo no gobernó "defendiendo el interés común".

Es para López "inevitable" sentir "perplejidad" ante esta acusación para aquellas personas que "están en lo municipal" y han visto la historia de la ciudad en los últimos 25 años de gobierno del PP, en los que "se han tirado a la basura mas de 300 millones de euros". "Ese despilfarro no ha merecido ninguna acusación, pero curiosamente sí la merece autorizar un mercado de productos asturianos, artesanos y ecológicos", ha criticado, para después asegurar que su celebración "no ha producido ningún daño ni beneficio a nadie, no supuso ninguna connivencia y se ha dado en base a informes técnicos emitidos en su momento".